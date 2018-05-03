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CANLI YAYINDA OLDUĞUNU UNUTUP POT KIRDI: ORADAN YARDIRIRIZ DİYORSUN


Canlı Yayında Olduğunu Unutup Pot Kırdı: Oradan Yardırırız Diyorsun
Tarih : 03 Mayıs 2018, 19:00
Puan Ver : Canlı Yayında Olduğunu Unutup Pot Kırdı: Oradan Yardırırız Diyorsun(7/10)3

A Haber'de yayınlanan Ajans Bugün programında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili yapılan konuşmada canlı yayında olduğunu unutan gazeteci Salim Salimoğlu büyük pot kırdı.

"YANİ ORADAN YARDIRIRIZ"

A Haber'de yayınlanan Ajans Bugün programında sunusu, "Temel Karamollaoğlu da adaylığını açıkladı. Çatı tamamen parçalanmış oldu. Bir çatı aday beklentisi yok İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin açıklamalarıyla birlikte. Gözler CHP'de cuma günü aday açıklanacak. Profil belli ama isim belli değil neden cuma günü ve o isim kim olabilir." sorusuna canlı yayında olduğunu unutan gazeteci Salim Salimoğlu, " Yani oradan yardırırız diyorsun." diyerek pot kırdı.

"GÖRÜYORUM ÖN İZLEMEYİ YEMEZLER"

Sunucunun, "Şuanda yayındayız lütfen devam edin." uyarısına rağmen Salimoğlu, "Görüyorum ön izlemeyi yemezler" diyerek cevap verdi.

Sunucunun canlı yayında olduklarını tekrardan hatırlatması üzerine Salimoğlu, yayın akışına devam etti.

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Kaynak: haberinburada



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