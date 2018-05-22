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CANLI YAYINDA OLDUĞUNU UNUTTU, PARTİSİNİ KIZDIRACAK OY TAHMİNİNİ VERDİ


Canlı yayında olduğunu unuttu, partisini kızdıracak oy tahminini verdi
Tarih : 22 Mayıs 2018, 22:50
Puan Ver : Canlı Yayında Olduğunu Unuttu, Partisini Kızdıracak Oy Tahminini Verdi(9/10)5

24 Haziran seçimlerinde hangi adayın ne kadar oy alacağı konusunda tahminde bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Habertürk canlı yayınında olduğunu unutup İnce'nin Erdoğan'dan daha az oy alacağını söyledi.

İNCE'NİN SÖYLEDİĞİNDEN TAM TERSİ BİR TABLO ORTAYA KOYDU

Program sonunda Altay, 24 Haziran seçimlerine yönelik oy tahminlerini açıkladı. Muharrem İnce'nin mitinglerde ve katıldığı programlarda ilk turda seçimi kazanacağını söylemesine rağmen Altay'ın oy tahmini tam tersi bir tablo ortaya koydu.

"MİLLET İTTİFAKI, CUMHUR İTTİFAKI'NDAN AZ OY ALIR"

Fatih Altaylı'nın "Parlemento için oy tahmininiz nedir? Ne kadar kadar oy alır Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve HDP?" sorusuna karşı CHP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay, "Öngürüm var. Cumhurhur İttifakı 42, Millet İttifakı 44, diğer partilere bir miktar oy gider. HDP'nin 12-13 oy alacağını düşünüyorum. Şimdi bugün bunu görüyorum." dedi.

"MUHARREM İNCE YÜZDE 32, ERDOĞAN 34 OY ALIR"

Altaylı'nın "İlk turda Sayın İnce ne alır? Sayın Erdoğan ne alır?" sorusuna da Altay, "Şimdi bugün seçim olsayı mı konuşuyoruz, 30 gün sonrasını mı? (Yüzde) 32 ilk turda Sayın İnce alır, 18 Akşener alır, 13 Demirtaş alır, 3 de Temel Bey alır. Ne etti orası 66." şeklinde cevap verdi.

"BUNU YAZMAYI UNUTMAYIN"

Fatih Altaylı'nın Erdoğan'ın oy oranına yönelik "34 mü artıyor" ifadesine Altay, "Malesef öyle çıkıyor. Malesef üzgünüm ama öyle çıkıyor. Bunu yazmayı unutmayın." ifadelerini kullandı.

"YAYINDA DEĞİLİZ DEĞİL Mİ? DİYE SORDU"

Engin Altay'ın oy tahmininin ardından Fatih Altaylı'ya "yayında değiliz değil mi?" diye sorması da dikkatlerden kaçmadı.

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Kaynak: haberinburada



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