ATV'de yayınlanan "Esra Erol'da" programında stüdyo şefi olan Eda Gök Albayrak, yine Erol'un orkestra şefliğini yapan eşi Emrah Albayrak tarafından ihanete uğradı.

EN YAKIN ARKADAŞIYLA ALDATTI

Eda Gök Albayrak, kendisini en yakın arkadaşı, evli ve iki çocuk annesi Burcu Sinem Ünsal'la aldattığını öne sürdüğü eşinden tek celsede boşandı. Ünsal, bir dönem Emrah Albayrak'ın şefliğini üstlendiği programda şarkı söylüyordu.

EVLİ VE İKİ ÇOCUKLU KADINLA ALDATTI

Dün yayınlanan programda açıklama yapan Eda Gök, evliliğinin nasıl bittiğini şu sözlerle anlattı: "Eşim Emrah Albayrak ile 7 yıldır devam eden evliliğimizi, maalesef üçüncü kişi sebebiyle sonladırmış bulunmaktayız. Doktor Murat Ünsal ile evli ve iki çocuk annesi olan Burcu Sinem Ünsal, hem çok yakın arkadaşım hem de ailecek görüştüğümüz biridir. Beraber tatile çıktığımız, hatta evimde çoğu kez ağırladığım bu kişi ve Emrah Albayrak tarafından ihanete uğramak kadınlık gururumu fazlasıyla incitmiştir. Uzun süredir devam eden bu ihanet, yuvamın yıkılmasına ve kadınlık gururumun ayaklar altına alınmasına sebep olmuştur. Bu nedenle kendisi de evli ve iki çocuk sahibi olan Burcu Sinem Ünsal ile ilgili zinadan kaynaklanan tazminat davası ile ilgili yasal sürecini de avukatım Özlem Hatice Bakıcı takip edecektir.

"HERKESE HAYIRLI EŞ, HAYIRLI ARKADAŞ, HAYIRLI EVLİLİKLER"

"Ahlakımın, aile terbiyemin, aklımın almadığı bu olay sebebiyle yuvamın yıkılması beni derinden etkiledi. İsterdim ki sevgiyle emekle fedakarlıkla 7 yıldır büyüttüğüm aile birliğim devam etsin. Bu mübarek günlerde herkese hayırlı eş, hayırlı arkadaş, hayırlı evlilikler dilerim. Yanımda olan tüm dostlarıma, aileme teşekkür ederim."

Yıllardır aynı projede çalıştığı Eda gök'ün sözleri karşısında gözyaşlarına hakim olamayan sunucu Esra Erol, Instagram hesabından çiftle olan fotoğrafını paylaşarak, "Sen bizim kardeşimiz canımsın... Ağabeyin, ablan olduk yeri geldi. Anca beraber kanca beraber. her yolu beraber aştık, bunu da atlatırız Allah'ın izniyle" dedi.

Burcu Sinem Ünsal ve Emrah Albayrak

Kaynak: haberinburada