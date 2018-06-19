Kandil'e operasyon yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin , daha önce terör örgütü PKK'nın kontrolünde olan bir kaç stratejik bölgeye yerleştiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir televizyon programında duyurduğu PKK'nın üst düzey yöneticisinin öldürüldüğünü Rudaw da doğruladı.

RUDAW: PKK'LI YÖNETİCİ ÖLDÜRÜLDÜ

Rudaw'ın haberine göre bölgedeki kaynakların, Türk savaş uçaklarının bombardımanında terör örgütü PKK'lı bir yöneticinin hayatını kaybettiğini ancak isminin açıklanmadığını iddia etti.

ERDOĞAN CANLI YAYINDA AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,16 Haziran'da Kanal 7 canlı yayınında yaptığı açıklamada, toplantı alanlarının vurulduğunu söylemişti. Erdoğan, Kandil'e yönelik operasyonda vurulanlar arasında önemli isimlerin bulunup bulunmadığına ilişkin bir soru üzerine, "Biz bunu büyük ihtimal olarak görüyoruz." karşılığını vermişti.

Kaynak: haberinburada