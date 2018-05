Fenerbahçe Ülker Stadı'nda 2-3 Haziran'da yapılacak olan ve sarı lacivertli camianın merakla beklediği kritik seçim öncesi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, TRT Spor'da yayınlanan Basın Tribünü programında açıklamalarda bulunuyor.

İşte Yıldırım'ın açıklamaları:

"Fenerbahçe için çok önemli bir kongre süreci. Bu sürecin camia için hayırlı olmasını diliyorum. Kim seçilirse seçilsin, diğerine destek olacak şekilde sonuçlansın.

26 bin üyenin oy kullanma hakkı olduğu için kongreyi statta yapacağız. Kongre sürecinin Fenerbahçe camiası için hayırlı olmasını diliyorum.

"SONUÇLAR HIZLI AÇIKLANACAK"

Fenerbahçe Yönetimi organize etmiyor seçimi. Fenerbahçe'nin mevcut personeli tarafından yapılıyor. 20 yıldır böyleydi, bugün de böyle. Sicil kurulu tarafından seçiliyor ve organize ediliyor. Bir sandıkta kaç kişinin oy kullanılacağı belli. Sayım şu şekilde olacak. 3 tane pusula olacak. Başkan, yönetim ve kurullar. Diğer kulüpler gibi olmadığı için işlem daha hızlı olacak. Zaten 2 aday var. Hepsi birlikte açılacak sandıkların. Hemen sayılır.

"ALİ KOÇ ERKEN DAVRANDI"

Sayın Ali Koç'un 1,5 sene öncesinden adaylığını açıklaması sebebiyle seçim süreci erken başladı. Biz geç başladık, kendi çevremizle konuşarak. Üyelerin %70'iyle konuştuk. Hazırlanan kapağın içinde istediğiniz oyları kullanacaksınız. İşleriniz bittiğine dair imza atınca ayrılacaksınız. Diğer kulüplerde çarşaf liste şeklinde isimler tek tek okunuyor.

"CAMİAYI ELE GEÇİRMEK İSTEDİLER"

Benim vaadim yok. Bir hikaye yaşandı. Bu hikayenin içinde acı da, tatlı da var. Fenerbahçe camiası 3 Temmuz'da çok acı çekti. Bu ülkede askeri kanat ve Fenerbahçe camiası FETÖ örgütü tarafından linç edildi, ele geçirilmeye çalışıldı, operasyonlara maruz kaldı. Camia olarak tek vücut olduk. Bu davanın adı şike davasıydı ama şikeyle alakası yoktu. Camiayı ele geçirmek istediler.

İlk önce Fenerbahçe'yi ele geçireceklerdi, ardından diğer kulüpleri ele geçireceklerdi. Amaç buydu. En kuvvetli bizdik çünkü. Kulüpler Birliği Başkanı da bendim. Spordan bir pay alamıyordu FETÖ örgütü, paralar çok büyüktü. Burayı ele geçirmek istediler.

"SİLİVRİ'DE ŞUNU SÖYLEDİM: MEMLEKET ELDEN GİDİYOR"

Biz ne yaptık? Vatan'da, Metris'te, her yerde bunun bir şike değil, kumpas davası olduğunu belirttik. Herkesle bunun kavgasını yaptık. İfadelerimizi ona göre verdik. 14 Şubat 2012'de Silivri'de şunu söyledim: Ne şikesi? Memleket elden gidiyor.

Çocuklarımız okullara gitti. Başka takımın taraftarları 'Siz şikecisiniz' diye onları taciz ettiler. Büyükler de aynı şeyleri yaşadı. Bütün medyası, basını, herkes Fenerbahçe şike yaptı diye ayağa kalktı. Bugün o söyleyenler, yine yazılarına devam ediyorlar.

Bu yaşananlar sonrası Fenerbahçe değerlerini kaybetti. Hisse senetlerinin değerleri 4 Temmuz'da 600 milyon Dolar'a düştü. Sonra bu kayıpların yanında manevi kayıplar da oldu. Şampiyonlar Ligi'ne gidemedik 2 kere, 1 kere UEFA Avrupa Ligi'ne gidemedik.

"BENİM ADAY OLMA AMACIM HESAPLAŞMA"

"Başkası gelir 'Ya bir şey olmaz' der geçer. Biz öyle değil, biz yaşadık. Bizim bu kavgayı yapmamız lazım. Eğer yapmazsak, 50 yıl sonra bile bu şike mevzusu Fenerbahçe'nin önüne gelecektir. Bu hesaplaşmayı da ben ve arkadaşlarım yapacak. Benim aday olma amacım bu. Ben bir hesaplaşma yapacağım. Ben ve benim gibi şike davasında eziyet çekenler yapabilir bunu sadece."

"SON KEZ ADAYIM"

"Ben sırf bu hesabı sormak için arkadaşlarım ile 3 yıl daha adayım. 3 yıl sonra da bir daha aday değilim. Bir daha görev almayı düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olursa, bana 'kapıda bekçi olman lazım' derse, o zaman gelir bekçiliği yaparım"

"ALİ KOÇ'A FETÖ'CÜ DEMEDİM"

"Sayın Ali Koç'a hiçbir zaman FETÖ'cü demedim. Benim düşüncelerimde böyle bir şey yok. Böyle bir şey olsaydı, 2015'te Ali Koç'u yerime aday göstermezdim."

"Ali Koç fikir aldığı o ağabeyini alsın bana bir getirsin. O ağabeylerinin, Ali Koç'un arkasından neler söylediğini ben ona bir anlatayım. Ali Koç FETÖ'cü falan değildir. Benim de böyle bir yorumum olmamıştır."

"FETÖ'YLE İLGİLİ BİR BEN BİR DE SAYIN CUMHURBAŞKANI KONUŞTU"

"Ben kapalı kapılar ardından konuşacak kadar karaktersiz bir adam değilim. 20 yıllık bir başkan olarak, FETÖ'ye ilk dikilen bir adamım. Hakimlerin yüzüne konuşan bir adamım. Bu süreçte FETÖ'yle ilgili bir ben bir de sayın Cumhurbaşkanı konuştu."

"BİZ ÖYLE ŞEREFSİZLİK YAPMAYIZ"

"101 kişi beni şikayet etti diyor Ali Bey. Bu şikayeti de bizden birileri yaptı gibi bir algı oluşturuyor. Biz öyle bir şerefsizlik yapmayız. Ali Koç ne FETÖ'cüdür, ne de FETÖ ile ilgisi vardır. Benim bilgim dahilinde başkaları gidip şikayet etmişse ve bundan dolayı beni suçluyorlarsa, kim suçluyorsa onlar namussuz ve şerefsizdir. Eğer ispat ederse, ben namussuz ve şerefsizim."

"Kim ne derse, Ali Bey hemen inanıyor. İnanmayacaksınız öyle her şeye. Madem inanıyorsunuz, gidip isimleri şikayet edersiniz adliyeye. Ama her şeyi bizim üzerimize yıkarsanız, kendinize yazık edersiniz."

"AĞABEYİNİ ALSIN YANIMA GELSİN"

"Ali Koç fikir aldığı o ağabeyini alsın bana bir getirsin. O ağabeylerinin, Ali Koç'un arkasından neler söylediğini ben ona bir anlatayım. Her gün kulüpteyim. Buyursunlar gelsinler. Her şeyin arkasında bir şey arıyorlar. Sen Koç ailesinin bir çocuğusun, bunlar basit şeyler. Olaylara biraz daha geniş bak. Ali Koç 6 sene boyunca benimle yönetimde bulundu. Hiçbir zaman bir seçime müdahale ettik mi? Rahat olsunlar. Bana her gün sövüyorlar, saydırıyorlar. Bize söven sitelere Ali Koç çıkıp teşekkür ediyor Bostancı'da."

"FENERBAHÇE'NİN İÇİNE FİTNE SOKULDU"

Fenerbahçe'nin içine fitne sokuldu. Bize Kanada'dan, dünyanın her yerinden hakaret yağıyor. Bunların hepsi FETÖ'cü. Fenerbahçe taraftarı bölündü ama biz toparlarız tekrar, bunlar kolay şeyler. Ben istesem ben de sosyal medyadan yürütürüm işi. Taraftarı kullanırım. 81 ilden otobüs getirirdim buraya. O gücüm var yani. Ama oy verenler kongre üyeleri. Bu üyelere sosyal medyadan küfür ettirmek nedir? Ayıp...

"FENERBAHÇE İLE PAZARLIK OLMAZ"

Fenerbahçe ile pazarlık olmaz kardeşim. Eğer seçilmezsem, derim ki 'Demek ki Fenerbahçe hesaplaşmayı kendisi yapacak' ve giderim. Hayatımı devam ettiririm."

