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Caniler, 45 Günlük Gebe Çakalı Vurup Kaçtı!

CANİLER, 45 GÜNLÜK GEBE ÇAKALI VURUP KAÇTI!

Bartın'da 45 günlük gebe çakalı av tüfeğiyle vurulmuş halde bulan vatandaşlar, veterinere götürdükten sonra barınağa teslim etti.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 16:00
Puan Ver : Caniler, 45 Günlük Gebe Çakalı Vurup Kaçtı!(6/10)2

Bartın'da av tüfeği ile vurulan 45 günlük gebe çakal, tedavisinin ardından bakımı için hayvanat bahçesine götürüldü.

YEMEK ARAMAK İÇİN ORMANA İNDİ, TÜFEKLE VURULDU

Bartın Tuna Mahallesi'ndeki ormanlık alana yiyecek aramak için geldiği değerlendirilen gebe çakal, av tüfeği ile ateş açılarak vuruldu.

VATANDAŞLAR, GEBE ÇAKALI VETERİNERE GÖTÜRDÜ

Tavuklara saldırdığı için vurulduğu tahmin edilen çakalın seslerini duyan vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne haber verdi. Ekipler, çakalı alarak kent merkezindeki veteriner kliniğine götürdü.

45 ADET SAÇMA ÇIKARILAN ÇAKAL, BARINAĞA BIRAKILDI

Veteriner Tolga Kandıralı tarafından karın bölgesindeki 20 adet saçma çıkartılan 2 yaşındaki 45 günlük gebe çakal, bakımı için Zonguldak Gökçebey'de bulunan Çanakçılar Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Ekipler çakalı vuranları bulmak için çalışma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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