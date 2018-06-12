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Cani Koca, Nur'u 9 Yaşındaki Kızının Önünde Boğmuş
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CANİ KOCA, NUR'U 9 YAŞINDAKİ KIZININ ÖNÜNDE BOĞMUŞ


Cani koca, Nur'u 9 yaşındaki kızının önünde boğmuş
Tarih : 12 Haziran 2018, 14:00
Puan Ver : Cani Koca, Nur'u 9 Yaşındaki Kızının Önünde Boğmuş(8/10)4

Muğla'nın Yatağan ilçesinde eşi Nur Ş.'yi (28) öldürüp, ardından da bileklerini keserek intihara kalkışan Halis Ş.'nin (38) ifadesinde, "Eve geç geldiğim için tartışmaya başladık. Kendimi kaybettim. Elime geçirdiğim yastıkla boğdum, pişmanım" dediği belirtildi. Çiftin 9 yaşındaki kızları E.Ş.'nin ise cinayete tanıklık ettiği, korkarak odasına girip kapıyı kapatarak ağladığı ortaya çıktı.

MESAİ ARKADAŞLARI POLİSE HABER VERDİ

Yatağan İlçesi Atatürk Mahallesi Ahmet Toksöz Caddesi'nde oturan kaynak işçisi 1 çocuk babası Halis Ş., dün sabah işe gitmeyince arkadaşları merak edip, cep telefonuyla aradı, ulaşamayınca da evine gitti. Zili çalan mesai arkadaşları, kapı açılmayınca polise haber verdi. Gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdiği evde, Halis Ş. ve eşi Nur Ş.'yi yerde hareketsiz yatarken buldu. Çiftin 9 yaşındaki kızları E..Ş. ise odasında ağlarken bulundu.

KARISINI ÖLDÜRÜP İNTİHARA KALKIŞTI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nur Ş.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Eşini boğarak öldürdükten sonra, yanındaki falçatayla bileklerini keserek intihara kalkıştığı belirlenen Halis Ş. ise ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çiftin, güçlükle sakinleştirilen kızları, yakınlarına teslim edildi.

Ev kadını Nur Ş.nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemeleriin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Halis Ş. ise tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

CİNAYETE TANIKLIK ETMİŞ

Polisin odasında ağlarken bulduğu çiftin kızlarının, cinayete tanıklık ettiği ortaya çıktı. Küçük çocuğun, olay sırasında korkup odasına kaçtığı, kapıyı kapatarak ağlamaya başladığı ifade edildi.

AYRILIP YENİDEN BİR ARAYA GELMİŞLER

Halis Ş.'nin polisteki ifadesinde, "Evlendiğimiz zamandan bu yana tartışmalar yaşıyorduk. 2011'de ayrıldıktan sonra tekrar birleştik. Aynı sorunlarımız devam ediyordu. Eşim sürekli çevresindekilere boşanmaktan söz ediyordu. Olay günü, eve geç geldiğim için tartışmaya başladık. Kendimi kaybettim. Elime geçirdiğim yastıkla boğdum, pişmanım" dedi.

Halis Ş., işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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