Eşini ve bebeğini katleden caninin ifadesi kan dondurdu. Katil, önce kendini jiletle kestiğini, ardından hayatta yalnız kalmamaları için eşini ve 2 yaşındaki bebeğini boğarak öldürdüğünü anlattı.

İstanbul Arnavutköy'de karısı ve 2 yaşındaki bebeğini boğarak öldüren Mehdin Elgün, önce kendini jiletle kestiği ardından da öleceğini düşünerek eşi ve kızını boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Polise ifade veren Elgün, psikolojik sorunları olduğunu önce kendisini öldürmeye çalıştığını, ardından hayatta yalnız kalmamaları için kızını ve eşini boğduğunu anlattı.

EŞİNİ VE 2 YAŞINDAKİ KIZINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Arnavutköy, İncirli Sokak'ta dün meydana gelen olayda tesisat malzemeleri üreten bir işyerinde çalışan Mehdin Elgün., eşi Nurşen Elgün ve 2 yaşındaki kızı Ecrin Elgün'ü boğarak öldürmüştü. Polis tarafından gözaltına alınan Mehdin Elgün'ün işlemleri Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı.

KENDİNİ KESTİ, ÖLECEĞİNİ DÜŞÜNÜP EŞİNİ VE KIZINI BOĞDU

Cinayet Büro Amirliğinde verdiği ifadesinde suçunu itiraf eden şüpheli Mehdin Elgün'ün işlediği cinayetleri soğukkanlılıkla anlattığı öğrenildi. Psikolojik sorunları olduğunu ve iki gündür uyuyamadığını söyleyen Mehdin Elgün'ün polisteki ifadesinde önce kendisini öldürmeye çalıştığını anlattığı belirtildi. Telefonun şarj kablosuyla önce kendisine elektrik vererek öldürmeye çalıştığını anlattığı öğrenilen Mehdin Elgün, başarılı olamayınca jiletle kendisini kesmeye çalıştığını söyledi.

"HAYATTA YALNIZ KALMAMALARI İÇİN YAPTIM"

Her yerinden kan geldiği için öleceğini düşündüğünü anlatan Mehdin Elgün'ün daha sonra hayatta yalnız kalmamaları için önce eşini daha sonra da kızını boğarak öldürdüğünü söylediği belirtildi.

DAHA ÖNCE POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINMIŞ

Şüpheli Mehdin Elgün'ün daha önceden hırsızlık ve uyuşturucu kullanmak suçundan polise geliş kaydı bulunduğu belirtildi.

Kaynak: haberinburada