CANER ERKİN VE ASENA ATALAY'IN VELAYET DAVASINA SON NOKTAYI OĞULLARI ÇINAR KOYDU
Caner Erkin ile Asena Atalay arasındaki velayet davasında son sözü alan çiftin oğulları Çınar, Erkin'in yeni eşi Şükran Ovalı'yı çok sevdiğini, birlikte güzel zaman geçirdiklerini söyledi.
Futbolcu Caner Erkin'in velayet davasında psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının hazırladığı 'Sosyal İnceleme Raporu' mahkemeye ulaştı. Uzmanlar Çınar, ailesi veöğretmenleriyle tek tek görüştü.
"OĞLUMUN ODASI BİLE YOK"
Raporda Asena Atalay'ın "Babasının evinde oğlumun odası bile yok" beyanına karşı Caner-Şükran Erkin çiftinin evinde en üst katta Çınar'a ait bir oda ve en alt katta oyun alanının bulunduğu bilgisi yer aldı.
"BİRLİKTE GÜZEL ZAMAN GEÇİRİYORUZ"
Çınar, babasının yeni eşi Şükran Ovalı ile iyi ilişkilerinin olduğunu, birlikte güzel, keyifli zamanlar geçirdiklerini söyledi. Çınar babasıyla daha sık görüşmek ve evinde daha çok kalmak istediğini belirtti. Şükran Ovalı da eşinin düzenli bir aile hayatı olduğunu, velayetin eşine verilmesi durumunda çocukla ilgilenme ve bakım sorumluluğunu üstleneceğini vurguladı.
"BİSKÜVİ VE SU PARASINI BİLE FATURA EDİYOR"
Çocuğunun tüm ihtiyaçlarını karşıladığını söyleyen Caner Erkin, mahkemeye şu beyanlarda bulundu: "Eski eşim beni ilgisiz ve sorumsuz bir baba olarak göstermeye çalışıyor. Bir taraftan da sürekli bahaneler üreterek oğlumla görüşmeme engel oluyor. Bisküvi, su gibi ufak harcamaları bile fatura ediyor. Çınar için gönderdiğim parayı kendisi için harcıyor. İyi niyetimi kötüye kullanıyor."
Kaynak: haberinburada
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