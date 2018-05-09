Meteoroloji Uzmanından Korkutan Uyarı: Alışın!
Fenerbahçe Doğuş'un Şampiyonluk Yolundaki Maçları Şifresiz Kanalda
Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!
Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı
Tarkan Eşinin Hamile Halini İlk Kez Paylaştı!

canan karatay dünyanın en sağlıklı yemeğini açıkladı

CANAN KARATAY DÜNYANIN EN SAĞLIKLI YEMEĞİNİ AÇIKLADI

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ı ziyaret eden ünlü doktor Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı.Karatay, Işkın bitkisine övgü yağdırarak "Üzerine yumurta gelince dünyanın en sağlıklı yemeğidir." dedi.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 12:40
Puan Ver : Canan Karatay Dünyanın En Sağlıklı Yemeğini Açıkladı(6/10)6


İç Hastalıklar ve Kardiyoloji Uzmanı, Prof. Dr. Canan Karatay yaptığı ziyaret sırasında önemli açıklamalar yaptı. İnsan vücudu için en sağlıklı yemeği açıklayan Karatay, az bilinen bu yöresel yemeğin birçok önemli faydası olduğunu belirtti.



 



IŞKIN'IN FAYDALARINI ANLATTI



Yöresel bir yemek olarak tüketilen ışkının faydalarından bahseden Prof. Dr. Canan Karatay, vatandaşlara sık sık ışkın tüketmesini tavsiye etti. Kameralar önünde ışkını bir muz gibi soyarak tüketen Karatay, az bilinen bu mucizevi yiyecek üzerine açıklamalar yaptı. Prof. Dr. Canan Karatay ışkın yemeği hakkında şu açıklamalarda bulundu:



"ÇOK BESLEYİCİ BİR BİTKİ"



"Üzerine yumurta gelince dünyanın en sağlıklı yemeğidir. Bir kere antioksidan, vitamin, C vitamini dolu" Işkının kalp dostu bir yemek olduğundan bahseden Karatay, ışkının sadece kalp dostu bir yiyecek değil aynı zamanda karaciğer, tiroit ve beyin üzerinde de etkileri olan bir yiyecek olduğunu sözlerine ekledi.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Canan  Karatay  Dünyanın  En  Sağlıklı  Yemeğini  Açıkladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER