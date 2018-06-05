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Caminin Minaresine Yıldırım Düşme Anı Anbean Kamerada!

CAMİNİN MİNARESİNE YILDIRIM DÜŞME ANI ANBEAN KAMERADA!

Diyarbakır'da İstasyon Meydanı'nda bulunan Sümer Cami'nin minarelerinden birine yıldırım düştü. Olay anı kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Tarih : 05 Haziran 2018, 17:20
Puan Ver : Caminin Minaresine Yıldırım Düşme Anı Anbean Kamerada!(9/10)5

Diyarbakır'da, İstasyon Meydanı'nda bulunan Sümer Cami'nin minaresinin bir bölümü yıldırım isabet etmesi sonucu yıkıldı. Olayda yaralanan olmazken, minarenin geri kalan kısmının yıkılması olasılığına karşın bölgeye güvenlik şeridi çekildi.

MİNARELERDEN BİRİNE YILDIRIM İSABET ETTİ

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi, İstasyon Meydanı'nda bulunan Sümer Cami'nin minarelerinden birine, bugün akşam saatlerinde yıldırım isabet etti.

PARÇALARI CADDEYE SAVRULDU

Yıldırımın şiddetiyle yıkılan minarenin parçaları caddeye savrulurken, iftar saati solması nedeniyle camide ve çevrede kimseninin bulunmaması olası bir yaralanmayı önledi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay sonrası çok sayıda itfaye ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri cami ve çevresinde inceleme yaptı. Minarenin geri kalan kısmının yıkılması olasılığına karşın bölgeye güvenlik şeridi çekilirken, iftar saati olduğu için Cami'de kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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