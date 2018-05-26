CAMİ ÖNÜNDEKİ İĞRENÇ TAHRİKE İZİN ÇIKMADI!
Hollanda'da, İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketinin iftar saatlerinde cami önlerinde yapmayı planladığı domuz etli mangal eylemlerine izin verilmedi.
Hollanda'da, İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketinin iftar saatlerinde cami önlerinde yapmayı planladığı domuz etli mangal eylemlerine izin verilmedi.
CAMİ ÖNÜNDE DOMUZ MANGALI YAPACAKLARDI
Kendilerini "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar" olarak tanımlayan PEGIDA'nın Utrecht kentindeki Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Ulu Cami ve Gouda kentindeki Faslıların En-Nour Camisi önünde yapmayı planladığı domuz etli mangal eylemine izin çıkmadı.
"İKİ TARAFINDA GÜVENLİĞİ İÇİN İZİN VERİLMEDİ"
Gouda Belediye Başkanı Milo Schoenmaker, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede gösteri yapmanın büyük bir hak olduğunu belirterek, "Gösterinin içeriğinin benim arkasında durduğum 'birlik olmak' ve 'kutuplaşmayı önlemek' gibi değerlere ne kadar ters düştüğünün ciddi değerlendirmesini yaptım. Fakat PEGIDA'nın seçtiği mekan hem bana hem de polis teşkilatına göre her iki tarafın da güvenliği için garanti vermiyor. Bu yüzden eylemin cami önünde yapılmasına izin vermiyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Hüda-Par'dan Hdp'ye Barış Çağrısı: Aile Meselesidir, Barış Şerbeti İçmeye Hazırız
- Ankara'yı Karıştıran Kavgada Söz Mhp'de: Saadet Partililer Ateş Etti
- Yaşlı Adam Tartıştığı Karısını Bıçaklayarak Öldürdü
- Sahte 800 Bin Dolar Ele Geçirildi
- İrlanda'daki Kürtaj Referandumunda Sandık Çıkış Anketleri Açıklandı: İbre Evet En Yana
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçeli Giuliano'ya Dünya Kupası Müjdesi!
- Milli Takımda Şok Sakatlık! Kadrodan Çıkarıldı
- Fenerbahçe'nin Eski Futbolcusu Milos Krasic, Polonya Ekibi Lechia Gdansk'tan Ayrıldı
- Mahkeme, Otobüs Şoförüyle Kavga Eden Burak Hakkında Kararını Verdi
- Tecrübeli Kaleci Sinan Bolat, A Milli Takım Aday Kadrosuna Davet Edildi
DÜNYA HABERLERİ
- Tarihi Zirveyi İptal Eden Trump Geri Adım Attı: Görüşmek İstiyoruz
- Nasa Duyurdu, İnsanoğlu 46 Yıl Sonra Ay'a Çıkacak!
- Eve Çağırdığı Tamirciye Tecavüz Etti, Tehdit Edip Gönderdi
- Yılan Zehri Anne Sütünden Geçti, Ana-Kız Hayatını Kaybetti
- Minibüs Şoförü Facebook'tan Canlı Yayındayken Kamyonla Çarpıştı: 9 Ölü
Bu Haberle İlgili Yorumlar