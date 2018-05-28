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çalıştırmak istediği araç nehre uçtu, babası boğularak can verdi!

ÇALIŞTIRMAK İSTEDİĞİ ARAÇ NEHRE UÇTU, BABASI BOĞULARAK CAN VERDİ!

Kahramanmaraş'ta otomobilini hareket ettirmek isterken nehre düşen Suriyeli genç, kendi imkanıyla kurtulurken babası hayatını kaybetti.

Tarih : 28 Mayıs 2018, 11:20
Puan Ver : Çalıştırmak İstediği Araç Nehre Uçtu, Babası Boğularak Can Verdi!(7/10)5


Kahramanmaraş'ta Ceyhan Nehri'ne düşen otomobilde bulunan baba, boğularak hayatını kaybederken oğlu kurtuldu.



ARACI HAREKET ETTİRMEK İSTERKEN NEHRE UÇTU



Olay, gece geç saatlerde merkez Onikişubat İlçesi'nin Hasancıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Babası Muhammed Loş ile Ceyhan Nehri kenarındaki otomobilde oturan Talha Loş iddiaya göre otomobili çalıştırmak için marşa bastı. Viteste olan otomobil birden hareketlendi ve nehre düştü.



OĞLU KENDİ İMKANIYLA ÇIKARKEN BABA ÇIKAMADI



Talha Loş araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, baba Muhammed Loş çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık, ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyeye bağlı dalgıçlar nehre girerek Muhammed Loş'a ulaştı. Dalgıç tarafından nehrinden çıkarılan Muhammed Loş, sedyeye alındı.



BABA, TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI



İp yardımıyla yukarı çekilen Muhammed Loş, ambulansla götürüldüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı hastaneye götürülen Talha Loş'un ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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