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Çalışmalarda Sona Gelindi! Binlerce Vatandaşa Emeklilik Yolu Açılıyor
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Çalışmalarda sona gelindi! Binlerce vatandaşa emeklilik yolu açılıyor

ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ! BİNLERCE VATANDAŞA EMEKLİLİK YOLU AÇILIYOR

Yaşı doldurduğu halde prim eksiği olan ve çalışamayan 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor. Belli bir yaşın üstünde olan vatandaşlar, eksik primlerini borçlanıp emekli olabilecek.

Tarih : 03 Temmuz 2018, 12:40
Puan Ver : Çalışmalarda Sona Gelindi! Binlerce Vatandaşa Emeklilik Yolu Açılıyor(5/10)1

Yaşı doldurmuş ancak prim günü eksiği olanlara emekli olma imkanı sağlanıyor. Belli bir yaşın üstünde olan vatandaşlar, eksik primlerini borçlanıp emekli olabilecek. Yapılandırma kanunuyla geçmişe dönük borçlanan Bağ-Kur'lulara yaş, yıl ve prim şartını yerine getirmeleri halinde emekli olabilme fırsatı verilmişti. Şimdi SGK'lılar için de aynı imkanın sağlanması gündemde. Daha önceden bu konuyla ilgili bir müjde verilmişti. Düzenleme çıkarsa emeklilik yaşını doldurduğu halde çeşitli sebeplerle işsiz kalıp prim miktarını dolduramayan, iş bulup çalışamayan daha doğrusu yaşı ilerlediği için iş verilmeyen 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılacak.

BİN 800 GÜN ŞARTI

Bu kapsamda birkaç formül üzerinde duruluyor. Çalışmayla, öncelikle eksik primi olanlara borçlanma imkanı getirilmesi öngörülüyor. Bu durumda belli bir süre hizmet şartı aranabilecek. Örneğin, en az bin 800 gün prim istenecek. Bu formülde yıl ve yaş şartlarını tamamlayıp bin 800 ve üzerinde prim günü olanlar eksik süreyi borçlanma yoluyla ödeyerek emekli olabilecek. Ancak borçlanma yoluyla emeklilik için yasa çıkması şart.

ÇALIŞMA MECLİS'E GELECEK

Konuyla ilgili çalışmanın tamamlanıp kısa süre içinde Meclis'e gönderilmesi bekleniyor. Yasa öngörüldüğü şekliyle çıkarsa işten çıkarılan, iflastan dolayı işsiz kalan veya işe ara vermek zorunda olan çalışanlara ve kepenk kapattığı için prim yatıramayan esnafa emekliliğin yolu açılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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