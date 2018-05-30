Karısını Döven Koca Vatandaşlardan Öldüresiye Dayak Yedi
Milli Futbolcu Okan Kocuk, Ailevi Problemleri Nedeniyle Kadrodan Çıkarıldı
Milli Futbolcu Kaan Ayhan, Fortuna Düsseldorf'la 2021'e Kadar Anlaştı
Hdp'nin 1. Sıraya Koyduğu Adayı Serbest Bırakıldı
Süper Ligde Beklenmedik Ayrılık
Bahçesinde Bulduğu Kanatsız Arıyı Sahiplenip Aylarca Baktı
Son Dakika! Türkiye Ve Abd Münbiç Konusunda Anlaştı! Ypg Çekilecek
Merkez Bankasından Döviz Mesajı: İlave Sıkılaştırma Yapılabilir
Siyasetin Ağır Topları, Semavi Eyice Ve Erbakan'ın Eniştesinin Cenazesinde Buluştu
Son Dakika! İnce'den Yeni Pensilvanya İddiası: Erdoğan'ın En Yakınındaki İsim Bana Anlattı
Dünya Kupası Öncesi Sakatlanan Salah'ın Kaderi Belli Oldu
Ahmet Maranki Ölçüyü İyice Kaçırdı: Ormanda Judo Yapıp Öfkemizi Gömdük
Vodafone Park'a Helikopterle İnen Darbecilere Ağırlaştırılmış Müebbet
Çaldığı Cep Telefonunu Sahibine Satmaya Kalkışan Hırsız Suçüstü Yakalandı
Tesla'nın Otomatik Pilotundan Bir Kaza Daha
Boykot İşe Yaradı, Baklavalık Fıstığın Kilosu 50 Tl Birden Düştü
Şimşek'in Londra'dan Verdiği Olumlu Haberlerle Dolar Sert Düştü
Ünal Karaman, Trabzonspor'a İmzayı Attı
Manisaspor, Eski Futbolcusu Makukula'ya Borcu Nedeniyle Küme Düşmenin Eşiğine Geldi
Bakan'dan Dövizle İlgili Çarpıcı Cevap: Müslüman Ülkelerin Parmağı Var

Çaldığı Cep Telefonunu Sahibine Satmaya Kalkışan Hırsız Suçüstü Yakalandı

ÇALDIĞI CEP TELEFONUNU SAHİBİNE SATMAYA KALKIŞAN HIRSIZ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Almanya'da 25 yaşındaki kapkaççı, kafede oturan 20 yaşındaki bir gencin telefonunu çaldı. Çaldığı telefonu sahibine satmaya çalışan hırsız, polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 14:20
Puan Ver : Çaldığı Cep Telefonunu Sahibine Satmaya Kalkışan Hırsız Suçüstü Yakalandı(5/10)1

Almanya'nın başkenti Berlin'de 25 yaşındaki bir kapkaççı, kafede oturan 20 yaşındaki bir gencin telefonunu çaldı. Telefonu açık olan çantasından alan hırsız, kaçarak izini kaybettirdi.

250 EURO'YA SAHİBİNE SATMAYI TEKLİF ETTİ

Bir süre sonra telefonun çalındığını fark eden genç, arkadaşının telefonuyla kendi numarasını aradı. Telefona cevap veren kapkaççı, telefonu kendisinin aldığını isterse 250 euro karşılığında geri verebileceğini söyledi. Telefonun sahibi hırsızın teklifini kabul etti.

YANINDA POLİSLERLE GİTTİ

Hırsız ve telefonun sahibi buluşmak için randevulaştı. Hırsızlık mağduru kişi buluşmaya, yanına para yerine polisleri alarak gitti. Buluşma yerinde bir süre bekledikten sonra kapkaççı da geldi. Kapkaççı telefonu sahibine verdi. Sözleştikleri gibi 250 euro'yu almayı beklediği anda polisler kendisini kıskıvrak yakaladı.

Kaynak: Hürriyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çaldığı  Cep  Telefonunu  Sahibine  Satmaya  Kalkışan  Hırsız  Suçüstü  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER