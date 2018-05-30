ÇALDIĞI CEP TELEFONUNU SAHİBİNE SATMAYA KALKIŞAN HIRSIZ SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Almanya'da 25 yaşındaki kapkaççı, kafede oturan 20 yaşındaki bir gencin telefonunu çaldı. Çaldığı telefonu sahibine satmaya çalışan hırsız, polisler tarafından kıskıvrak yakalandı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de 25 yaşındaki bir kapkaççı, kafede oturan 20 yaşındaki bir gencin telefonunu çaldı. Telefonu açık olan çantasından alan hırsız, kaçarak izini kaybettirdi.
250 EURO'YA SAHİBİNE SATMAYI TEKLİF ETTİ
Bir süre sonra telefonun çalındığını fark eden genç, arkadaşının telefonuyla kendi numarasını aradı. Telefona cevap veren kapkaççı, telefonu kendisinin aldığını isterse 250 euro karşılığında geri verebileceğini söyledi. Telefonun sahibi hırsızın teklifini kabul etti.
YANINDA POLİSLERLE GİTTİ
Hırsız ve telefonun sahibi buluşmak için randevulaştı. Hırsızlık mağduru kişi buluşmaya, yanına para yerine polisleri alarak gitti. Buluşma yerinde bir süre bekledikten sonra kapkaççı da geldi. Kapkaççı telefonu sahibine verdi. Sözleştikleri gibi 250 euro'yu almayı beklediği anda polisler kendisini kıskıvrak yakaladı.
Kaynak: Hürriyet
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ankara'da Suya Kapılan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti, Kocası Baygın Halde Bulundu
- Fetö Elebaşı Abd'den 7 Kez İstenmiş! İşte O Dosyalar
- Havalimanında Şüphe Üzerine Durdurulan İki Turistin Üzerinden Yüzlerce Pırlanta Çıktı
- Sezginler Aşireti'ne Baskın! Mescitten Neler Çıktı Neler!
- Ekonomide Devrim Gibi Hareket! Kararlar Peş Peşe Geldi
EKONOMİ HABERLERİ
- Merkez Bankasından Döviz Mesajı: İlave Sıkılaştırma Yapılabilir
- Başbakan Yardımcısı Şimşek: Londra Görüşmeleri Olumlu Geçti
- Abd'den Dev Şirketlerin 66 Milyar Dolarlık Birleşmesine Şartlı Onay!
- İtalya'da Kriz Tırmandı, Avrupa Borsaları Dibe Çakıldı!
- Akaryakıt Zammı Ötv Düzenlemesiyle İkinci Defa Pompaya Yansımadı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Bahçesinde Bulduğu Kanatsız Arıyı Sahiplenip Aylarca Baktı
- Barda Oturan İngiliz, Alnındaki Dövme Yüzünden Çinlilerden Meydan Dayağı Yedi
- Dünyanın En Yaşlı İnsanı Sigarayı Bırakmaya Çalışıyor
- Anne, Yaramazlık Yapan Oğlunu Bıçaklayarak Öldürdü, Şahit Olan Dedesi Kalp Krizi Geçirerek Öldü
- Hindistan, Abd'ye Rest Çekti: İran Yaptırımlarına Uymayacağız
Bu Haberle İlgili Yorumlar