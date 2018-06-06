İstanbul Fatih'de yaşları 18'den küçük 5 çocuk, bir iş yerinin tepesinde çakmak gazı çekti. Çocukların içler acısı halini bir vatandaş kameraya kaydetti.

İstanbul Fatih'de yaşları 18'den küçük 5 çocuk, bir iş yerinin tepesinde çakmak gazı çekti. Çocukların içler acısı halini bir vatandaş cep telefonu kamerası tarafından kaydetti.

5 ÇOCUK ÇAKMAK GAZI KOKLAMAYA BAŞLADI

Geçtiğimiz günlerde Fatih Kocamustafapaşa'da bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen olayda 18 yaşından küçük 5 arkadaş, bir iş sitesinin damına çıkarak çakmak gazı koklamaya başladı. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kameraya alındıklarından habersiz olan gençler, bir süre sonra kendilerinden geçti.

İÇLERİNDEN BAZILARI BAYILDI

İçlerinden bazıları ise bayılırken, çocukların bu hallerini görenlerin yürekleri burkuldu. -

Kaynak: haberinburada