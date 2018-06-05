Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevi'nde kalan ve şu anda Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Alaattin Çakıcı, basın danışmanı aracılığıyla yaptığı açıklamada af taleplerine yeni bir boyut kazandırdı. Çakıcı, Erdoğan'a seslenerek, "Sayın Cumhurbaşkanım beni sevmiyorsunuz, ben de sizi sevmiyorum. Bakınız Sayın Cumhurbaşkanım, şahsım adına ve Türkiye'nin değişik yerlerinde almış olduğum kurul raporları gereği hiçbir af talebim yoktur" dedi.

"TÜRKMEN BEYİ'NE TEŞEKKÜR EDERİM"

Açıklamasına, hastanede kendisini ziyaret eden MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür ederek başlayan Çakıcı, Bahçeli için "Bedenini ve ruhunu, ölçü devletin bekası ise hiç düşünmeden yanan kor ateşin içinde yeğleyen erdemli son Türkmen Beyine, ziyaretime geldiğinden dolayı kendilerine kalbi teşekkür eder saygılarımı sunarım." dedi.

Bahçeli, Çakıcı'yı geçtiğimiz günlerde ziyaret etmişti.

"AF TALEBİM YOKTUR"

Çakıcı, açıklamasına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslenerek devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanım beni sevmiyorsunuz, ben de sizi sevmiyorum ama devletin başında kaldığınız sürece makamınızı ve devletimizi sevmek onur ve benim için bir şereftir. Bakınız Sayın Cumhurbaşkanım, şahsım adına ve Türkiye'nin değişik yerlerinde almış olduğum kurul raporları gereği hiçbir af talebim yoktur. Ömrümde kimseye yalakalık yapmadım, sizden kendi adıma hiçbir şey istemiyorum.

"ÖPÜLMEYECEK ELE TÜKÜRÜRÜM"

Ben öpülecek eli öperim, öpülmeyecek ele de tüküren bir adamım, kimseden rica dilemedim ömrümde, şu an kendi adıma hiçbir türlü Af istemiyorum, çıkardığınız afta 'Alaattin Çakıcı muaftır' ibaresini yasal olarak ekleyiniz. Ama bu konuyla ilgili sizden rica ediyorum milletin önünde. Bürokraside rica, astın üste emridir, lütfen bu rica kelimesini yanlış anlamayın teşekkür mahiyetinde size rica ediyorum.

Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Şu rahmet ayında anaların, babaların, çocukların ve annelerinin kapalı duvarlar arkasında aileleri için hasret ateşiyle yanıp kül olan bu insanları sevindirirsiniz, neden ilk turda seçimi kazanamayasınız. Rabbim iyi düşünüp kendine teslimiyet duygularıyla bağlı olanları yarı yolda bırakmaz.

Eğer teslimiyetini Yüce Rabbime ise sizin kimseye ihtiyacınız yok."

NE OLMUŞTU?

MHP lideri, 'genel af' önerisini savunurken, "Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?" demişti.

Bahçeli geçen hafta da Çakıcı'yı tedavi görmek üzere cezaevinden götürüldüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nin mahkum koğuşunda ziyaret etmişti.

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Kaynak: haberinburada