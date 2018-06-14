'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisinde canlandırdığı 'Yağız' karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncu Çağlar Ertuğrul, sosyal medya üzerinden yayınlanan bir programa konuk olarak "Kadın olsaydım lezbiyen olurdum" dedi.

Ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, sosyal medya üzerinden yayınlanan bir programa konuk oldu. Genç oyuncu, sosyal medya hesaplarındaki takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

"KADIN OLSAYDIM LEZBİYEN OLURDUM"

Bir takipçisinin "Kadın olsan, kendinde hangi özelliği severdin?" sorusu üzerine şaşkınlık yaşayan yakışıklı oyuncu, "Kadın olsaydım lezbiyen olurdum muhtemelen. Çünkü erkeklerde ne buluyorsunuz anlamıyorum" şeklinde esprili bir cevap verdi.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL KİMDİR?

5 Kasım 1987 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelen Çağlar Ertuğrul, ilkokul ve lise eğitimini memleketi İzmir'de tamamladı. 2005 yılında Bornova Lisesi'nden mezun olan oyuncu, 2011 yılında Koç Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü'nü başarıyla bitirdi. Tiyatroyla ilk kez üniversite yıllarında tanışan Çağlar Ertuğrul, Koç Üniversitesi'nde "Romeolar ve Julietler" adlı bir oyunda oynayarak sahnelere adım atmış oldu.

Çağlar Ertuğrul'un rol aldığı sinema ve dizi filmleri;

2017 - Fazilet Hanım ve Kızları

2016 - Dağ 2

2016 - Biz Size Döneriz

2014 - Beyaz Karanfil

2014 - Kurt Seyit ve Şura

2014 - Boynu Bükükler

2014 - Bana Masal Anlatma

2012-2014 - Benim İçin Üzülme

2012 - Dağ

Kaynak: haberinburada