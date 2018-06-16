ÇAĞLA, MACARİSTAN'DA FİNALİ GÖREMEDİ
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Macaristan'da düzenlenen 60 bin dolar ödüllü turnuvaya yarı finalde veda etti.
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Macaristan'da düzenlenen 60 bin dolar ödüllü ITF turnuvasını yarı finalde noktaladı.
Hodmezovasarhely kentindeki turnuvada tek kadınlarda mücadele eden 28 yaşındaki Çağla Büyükakçay, ilk turda Rumen Alexandra Dulgheru, ikinci turda Rus Sofya Lansere, çeyrek finalde de 3 numaralı seribaşı Ukraynalı Anhelina Kalinina'yı geçerek yarı finale yükseldi.
1 NUMARALI SERİBAŞINA KAYBETTİ
Kadınlar dünya sıralamasının 192 numarası Çağla, yarı finalde turnuvanın 1 numaralı seribaşı ismi Kolombiyalı Mariana Duque-Marino ile karşılaştı.
Çağla Büyükakçay, toprak zemindeki organizasyonun yarı finalinde, tekler ana tablosunun favorisi dünya 112 numarası Duque-Marino karşısında 6-4 ve 6-0'lık setlerle korttan 2-0 mağlup ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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