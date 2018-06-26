ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY WİMBLEDON'DA ANA TABLOYA KALAMADI
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Wimbledon'ın birinci eleme turunda Çinli Ying-Ying Duan'a 2-0 yenilerek ana tabloya kalamadı.
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın birinci eleme turunda Çinli Ying-Ying Duan'a 2-0 yenilerek ana tabloya kalamadı.
Wimbledon elemelerinde 7. kez boy gösteren Çağla, tek kadınlar ilk turunda dünya sıralamasının 108. basamağındaki Çinli Ying-Ying Duan ile karşılaştı.
RAKİBİNE 2-0 YENİLDİ
28 yaşındaki Çağla, elemelerin 4 numarası Duan'a 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
Dünya 186 numarası Çağla Büyükakçay, Wimbledon'daki tek ana tablo deneyimini 2016'da yaşamıştı.
Kaynak: haberinburada
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