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Çağla Büyükakçay Wimbledon'da ana tabloya kalamadı

ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY WİMBLEDON'DA ANA TABLOYA KALAMADI

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Wimbledon'ın birinci eleme turunda Çinli Ying-Ying Duan'a 2-0 yenilerek ana tabloya kalamadı.

Tarih : 26 Haziran 2018, 20:00
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Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın birinci eleme turunda Çinli Ying-Ying Duan'a 2-0 yenilerek ana tabloya kalamadı.

Wimbledon elemelerinde 7. kez boy gösteren Çağla, tek kadınlar ilk turunda dünya sıralamasının 108. basamağındaki Çinli Ying-Ying Duan ile karşılaştı.

RAKİBİNE 2-0 YENİLDİ

28 yaşındaki Çağla, elemelerin 4 numarası Duan'a 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Dünya 186 numarası Çağla Büyükakçay, Wimbledon'daki tek ana tablo deneyimini 2016'da yaşamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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