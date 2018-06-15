Macaristan'daki ITF 60K turnuvasında Çağla Büyükakçay, yarı finale yükseldi.

Macaristan'ın Hodmezovasarhely şehrindeki 60 bin Dolar toplam para ödüllü ITF turnuvasında mücadele veren Çağla Büyükakçay, teklerde yarı finale çıkmayı başardı.

ADINI SON DÖRDE YAZDIRDI

Sırasıyla Rumen ve Rus rakiplerini eledikten sonra çeyrek finalde 3 numaralı seribaşı Ukraynalı Anhelina Kalinina ile karşılaşan Büyükakçay, güçlü bir performans sergileyerek galibiyete uzandı. Klasmanın 126. basamağındaki Kalinina'yı 7-5, 6-2 ile saf dışı bırakan Çağla, adını son dörde yazdırmasını bildi

Henüz set kaybı yaşamayan 28 yaşındaki milli tenisçi, yarı finalde Kolombiyalı Mariana Duque-Marino ile kozlarını paylaşacak. Toprak zemindeki organizasyonun 1 numaralı seribaşı ismi Duque-Marino, dünya sıralamasında 112'incilikte yer alıyor.

Kaynak: haberinburada