ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY, FRANSA AÇIK'A VEDA ETTİ
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ın birinci eleme turunda Rus Anna Blinkova'ya 2-0 yenilerek ana tabloya kalamadı.
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) birinci eleme turunda Rus Anna Blinkova'ya 2-0 yenilerek ana tabloya kalamadı.
ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY TURNUVAYA VEDA ETTİ
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toprak kort turnuvasında ana tabloya kalabilmek için mücadele eden dünya klasmanının 108. basamağındaki Çağla Büyükakçay, tek kadınlar birinci eleme turunda sıralamada 178'incilikte yer alan Anna Blinkova ile karşılaştı.
Rakibine bir saat 22 dakika süren mücadelede 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kaybeden Çağla Büyükakçay, turnuvaya veda etti.
Kaynak: haberinburada
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