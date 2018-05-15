Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Erdoğan, Türkiye'de tutuklu gazetecilerle ilgili İngiliz gazetecinin sorduğu soruya sert cevap verdi.

Erdoğan şunları söyledi:

Her şeyden önce Türkiye'de teröristlerden kaç kişinin cezaevinde olduğuna dair size aktarılan haberler yanlış. Teröristlerle gazetecileri ayırın. Bunlar için her taraf serbest değil. Yargımız teröre karışanlarla ilgili karar vermiştir. Teröristten gazeteci olmaz.

Kaynak: haberinburada