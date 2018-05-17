BÜYÜKÇEKMECE'DE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ KAMYON, İŞ YERİNE GİRDİ
Büyükçekmece'de sürücünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine kamyon, bir iş yerine girdi. Feci kazada sürücü, sıkıştığı yerden kurtarılırken yol trafiğe kapatıldı.
Çatalca-Büyükçekmece TEM Bağlantı Tepecik Mevki'nde kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir iş yerine girdi.
SÜRÜCÜ HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ, KAMYON İŞ YERİNE GİRDİ
Çatalca-Büyükçekmece TEM Bağlantı Tepecik Mevki'nde Alaaddin Çeper yönetimindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir iş yerine girdi.
EKİPLER SÜRÜCÜYÜ SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARDI
Çeper şoför mahallinde sıkışırken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı.
KAZA NEDENİYLE YOL, TRAFİĞE KAPATILDI
Ağır yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol Büyükçekmece istikameti trafiğe kapandı. Kamyonun olay yerinden kaldırılması çalışmaları sürüyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 19 Mayıs'ta Eylem Hazırlığındaki Dokuz Deaş'lı Gözaltına Alındı
- İnce'den Tartışma Çıkaracak Sözler: Sök Apoletlerini, Çık Karşımıza!
- Hdp Eş Genel Başkanı Temelli: Ahmet Şık Partimizden Aday Adayı Oldu
- Talimatı Putin Vermiş! Senato'dan Trump'ı Zora Sokacak Rapor
- Türkiye'den Hakan Atilla Kararına İlk Tepki!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Gözlerine İnanamadılar! Bahçelerinde Gömülü Kasadan Hazine Çıktı
- Hindistan'da Kum Fırtınası Devam Ediyor: 1 Ölü, 13 Yaralı
- Alman Turist Havalimanında Şaka Yapmak İstedi, Başına Gelmeyen Kalmadı
- Diplomatik Gerilim Tırmanıyor! İsrail, Türkiye'nin Tel Aviv Maslahatgüzarını Dışişleri'ne Çağırdı
- Çinli Kadın Satın Aldığı Köpeğin Ayı Olduğunu 2 Yıl Sonra Fark Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar