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Büyükçekmece'de Sürücüsünün Direksiyon Hakimiyetini Kaybettiği Kamyon, İş Yerine Girdi
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Büyükçekmece'de Sürücüsünün Direksiyon Hakimiyetini Kaybettiği Kamyon, İş Yerine Girdi

BÜYÜKÇEKMECE'DE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ KAMYON, İŞ YERİNE GİRDİ

Büyükçekmece'de sürücünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine kamyon, bir iş yerine girdi. Feci kazada sürücü, sıkıştığı yerden kurtarılırken yol trafiğe kapatıldı.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 11:20
Puan Ver : Büyükçekmece'de Sürücüsünün Direksiyon Hakimiyetini Kaybettiği Kamyon, İş Yerine Girdi(5/10)1

Çatalca-Büyükçekmece TEM Bağlantı Tepecik Mevki'nde kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir iş yerine girdi.

SÜRÜCÜ HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ, KAMYON İŞ YERİNE GİRDİ

Çatalca-Büyükçekmece TEM Bağlantı Tepecik Mevki'nde Alaaddin Çeper yönetimindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir iş yerine girdi.

EKİPLER SÜRÜCÜYÜ SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARDI

Çeper şoför mahallinde sıkışırken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı.

KAZA NEDENİYLE YOL, TRAFİĞE KAPATILDI

Ağır yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol Büyükçekmece istikameti trafiğe kapandı. Kamyonun olay yerinden kaldırılması çalışmaları sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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