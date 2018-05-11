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Büyük Trajedi! Avustralya'nın Tatil Kasabasındaki Evde 7 Kişi Ölü Bulundu

BÜYÜK TRAJEDİ! AVUSTRALYA'NIN TATİL KASABASINDAKİ EVDE 7 KİŞİ ÖLÜ BULUNDU

Avustralya'daki tatil kasabası Margaret River yakınlarındaki bir evde 4'ü çocuk 7 kişi ölü bulundu.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 16:50
Puan Ver : Büyük Trajedi! Avustralya'nın Tatil Kasabasındaki Evde 7 Kişi Ölü Bulundu(5/10)1

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan haberde, tatil kasabası Margaret River'ın Osmington semtindeki bir evde 4'ü çocuk, üçü yetişkin 7 kişinin intihar ve cinayet sonucunda öldüğü duyuruldu.

"BÜYÜK BİR TRAJEDİ"

Batı Avustralya Polisi'nden Komiser Chris Dawson, Perth kentinde yaptığı basın açıklamasında, hayatını kaybedenlerden beşinin cesedinin evin içinde, iki yetişkine ait cesedin ise evin dışında bulunduğunu bildirdi.

Olay yerinde iki adet ateşli silahın tespit edildiğini belirten Komiser Dawson, "Her ölüm trajiktir ama 4 çocuk üç yetişkinin ölümü çok büyük bir trajedi." ifadelerini kullandı.

DETAYLI BİR ŞEKİLDE ARAŞTIRILACAK

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri hakkında şu aşamada bir açıklamada bulunmayacağını ve olayla ilgili soruşturmaya yerel polisin yanı sıra Adli Suçlar ve Cinayet Birimi uzmanlarının da dahil olduğunu vurgulayan Dawson, "Bu çok büyük ölçekli ve detaylı bir araştırma olacak." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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