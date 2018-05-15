BÜYÜK SKANDAL! 2 PENALTI KARARI VEREN HAKEM TUTUKLANDI
Sırbistan futbolu skandal hakem kararlarına sahne oldu. Sırp hakem Srdjan Obradovic, verdiği penaltı kararları yüzünden tutuklandı.
Sırbistan birinci liginde normal sezon sona ererken, heyecan Süper Lig şampiyonluk grubunda sürüyor. UEFA Avrupa Ligine katılma mücadelesi veren iki takım Spartak Subotica ile Radnicki Nis arasındaki mücadele tartışmalı kararlarla gündeme geldi.
EV SAHİBİ EKİP LEHİNE 2 PENALTI VERDİ
Maçın hakemi Srdjan Obradovic, karşılaşmada ev sahibi ekip lehine iki penaltı düdüğü çaldı ve Spartak maçı 2-0 kazandı. Ancak pozisyonların tartışmalı olduğu, ikinci penaltının ise hiçbir şekilde penaltı ile ilgisinin olmadığı belirtildi.
Savcılık talimatıyla harekete geçen polisler maçın hakemi Obradovic'i mahkemeye sevk etti. Sırp hakemin şike şüphesiyle tutuklandığı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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