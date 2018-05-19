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Büyük Britanya'nın İlk Müslüman Kadın Hakemi Ülke Gündemine Oturdu

BÜYÜK BRİTANYA'NIN İLK MÜSLÜMAN KADIN HAKEMİ ÜLKE GÜNDEMİNE OTURDU

Somali'den Büyük Britanya'ya iltica eden Jawahir Roble, Ada tarihinin ilk Müslüman kadın hakemi olarak tarihe geçti.

Tarih : 19 Mayıs 2018, 15:20
Puan Ver : Büyük Britanya'nın İlk Müslüman Kadın Hakemi Ülke Gündemine Oturdu(9/10)5

Aslen Somalili olan Jawahir Roble, Büyük Britanya'nın FA kokartına sahip ilk Müslüman kadın hakemi olarak tarihe geçti. Maçlara başörtüsüyle çıkması nedeniyle İngiltere futbol kamuoyunun dikkatini çeken Roble, The Sun'a özel hayatıyla ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

"ÇOK FAZLA TACİZ MESAJI ALDIM"

Bugüne kadar sosyal medyadaki troll hesaplardan çok sayıda taciz mesajı aldığını söyleyen Somali asıllı kadın hakem, bunların üstesinden nasıl geldiğini şu sözlerle anlattı:

"İnsanlar bana sosyal medyadan dinimi ve kültürüme riayet etmediğimi söylüyor. Evet, futbol benim kültürüm içerisinde yer almıyor ama ben klişeleri yıkmak için buradayım."

"BAZI İNSANLAR MAÇA ÇIKTIĞIMDA İNANAMAMIŞTI"

"Dinim, yaşamımın bir parçası ve bunu seviyorum. Hakem olarak ilk maçıma çıktığımda bazı insanlar gözlerine inanamıştı. Benim hakem olma ihtimalim olmadığını söylüyorlardı."

"Ancak hiç kimse bana 'Mutfağa git, senin yerin burası' değil demedi. Cinsiyetim nedeniyle herhangi bir tacize uğramadım. Hatta bir futbolcu gelip bana kadın hakemleri çok sevdiğini söylemişti."

MÜSLÜMAN KADINLARA ÖRNEK OLUYOR

Profesyonel hakemlik kariyerinde 2 yılı geride bırakan Roble, yaptıklarıyla tüm Müslüman kadınlara örnek olmuş durumda.

Daily Telegraph gazetesi Roble için "İngiltere'deki en önemli hakem" değerlendirmesinde bulunmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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