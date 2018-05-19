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Büyük başarı! Fatih Terim Avrupa'da tek

BÜYÜK BAŞARI! FATİH TERİM AVRUPA'DA TEK

Fatih Terim, devre arasında geldiği Galatasaray'ı şampiyon yaparak, Avrupa'nın 13 ligi içinde bunu başaran tek teknik direktör olmayı başardı.

Tarih : 19 Mayıs 2018, 23:50
Puan Ver : Büyük Başarı! Fatih Terim Avrupa'da Tek(9/10)5

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da, Fatih Terim de önemli bir başarıya imza attı. Tecrübeli teknik adam ilk kez devre arasında göreve geldiği Galatasaray'ı şampiyonluğa taşırken, bu sezon Avrupa'nın önde gelen liglerinde bunu başaran tek isim oldu.

FATİH TERİM TEK!

Avrupa'nın 13 büyük liginde sezon başladıktan sonra göreve gelip şampiyonluk yaşayan tek isim Fatih Terim oldu. Avrupa'nın 5 büyük liginin yanı sıra Portekiz, Hollanda, İskoçya, Belçika, İsviçre, Rusya ve Avusturya'da da şampiyonluğa ulaşan takımlar bunu tek teknik direktörle başardı.

Sezona Igor Tudor ile başlayıp ilk yarının sonunda göreve Fatih Terim'i getiren Galatasaray da, Avrupa'nın 13 ligi içinde teknik direkktör değiştirmesine rağmen sezon sonunda mutlu sona ulaşan tek takım oldu.

İŞTE AVRUPA'NIN 13 LİGİNDEKİ ŞAMPİYONLAR:

Spor Toto Süper Lig - Galatasaray (Igor Tudor, Fatih Terim)

Premier League - Manchester City (Pep Guardiola)

Bundesliga - Bayern Münih (Jupp Heynckes)

Ligue 1 - Paris SG (Unai Emery)

La Liga - Barcelona (Ernesto Valverde)

Serie A - Juventus (Massimiliano Allegri)

Portekiz Premier - Porto (Sergio Conceiçao)

Eredivisie - PSV (Phillip Cocu)

İskoçya Premier - Celtic (Brendan Rodgers)

Belçika 1. Ligi - Club Brugge (Ivan Leko)

İsviçre Süper Lig - Young Boys (Adi Hütter)

Rusya Premier Lig - L. Moskova (Yuri Semin)

Avusturya Bundesliga - RB Salzburg (Marco Rose)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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