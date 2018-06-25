Seçimin kaderini belirleyen MHP için "Barajı geçmesi durumunda anırırım" diyen Yaşar Okuyan'ın ne yapacağı merak konusu oldu.

24 Haziran seçimleri öncesi katıldığı bir televizyon programında MHP'nin barajı aşamayacağını iddia eden Yaşar Okuyan, hızını alamayarak geçmesi durumunda anıracağını söylemişti.

"HADİ ANIRTSIN LAN BENİ"

Okuyan, konuk olduğu canlı yayında MHP'nin kendi başına oy oranının 3,8 ile 6,5 arasında olduğunu söyleyerek, "Devlet Bahçeli'ye söylüyorum. Babayiğit adamsan girsene tek başına, göreyim seni. Bahçeli tek başına seçime girsin, barajı geçsin, Tandoğan meydanına gidip anırmayan Yaşar Okuyan şerefsizdir. O kadar net söylüyorum. Hadi anırtsın lan beni." demişti.

OKUYAN'IN NE DİYECEĞİ MERAK KONUSU

Ancak 24 Haziran seçimlerinde MHP barajı rahat bir şekilde geçmeyi başardı. Okuyan'ın bu duruma tepkisi merak ediliyor.

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Kaynak: haberinburada