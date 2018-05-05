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Buse Varol'un kına gecesinden ilk görüntüler! 3 kıyafet değiştirdi

BUSE VAROL'UN KINA GECESİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER! 3 KIYAFET DEĞİŞTİRDİ

6 Mayıs'ta nikah masasına oturacak olan Alişan ve Buse Varol çifti Sürmeli Otel'de dillere destan bir kına gecesi düzenledi. Buse Varol, kına gecesinde özel dikim 3 kıyafet değiştirdi.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 01:20
Puan Ver : Buse Varol'un Kına Gecesinden İlk Görüntüler! 3 Kıyafet Değiştirdi(5/10)1

6 Mayıs'ta dünya evine girecek olan Alişan ve Buse Varol çifti, Sürmeli Otel'de tarihi bir kına gecesi düzenledi.

3 ÖZEL ELBİSE DİKTİRDİ

Güzelliği ile dikkatleri üzerinde toplayan Buse Varol, kına gecesi için 1 tanesi Raşit Bağzıbağlı'ya ait olan 3 özel elbise diktirdi.

ALİŞAN ARKADAŞLARIYLA BOĞAZ'DA YEMEK YEDİ

Damat Alişan ise arkadaşları ile birlikte Boğaz'da bir balıkçıda yemek yiyerek bekarlığın son günlerini kutladı.

BUSE VAROL'UN İKİNCİ KINA GECESİ

Yemeğin ardından Alişan da arkadaşları ile birlikte kına gecesine katıldı.

Sürmeli Otel'de ikinci kına gecesini düzenleyen Buse Varol daha önce de Tarihi Çeşme Hamamı'nda kına gecesi düzenlemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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