BUSE VAROL'DAN SÜRPRİZ KARAR! ESRA EROL'A RAKİP OLUYOR
Mayıs ayının başında türkücü Alişan ile dünya evine giren oyuncu Buse Varol, kadın programı sunmaya başlayacak. Oyunculuktan sunuculuğa transfer olan Varol, bu kararıyla Esra Erol'a rakip olacak.
Alişan ile dünya evine girdikten sonra teklif üzerine teklif alan Buse Varol kararını verdi.
SUNUCULUĞA KARAR VERDİ
Akşam Gazetesi'nin haberine göre; oyunculuk ve şarkıcılık üzerine birçok alanda iş görüşmeleri yapan ünlü isim, sunuculuk üzerine kariyer yapacak. Varol, yeni sezonda sürpriz bir projeyle seyirci karşısında olacak.Seda Sayan
ESRA EROL VE SEDA SAYAN'A RAKİP OLUYOR
Oyuncu sunuculuk kararıyla yıllardır öğle saatlerinde program sunan Seda Sayan ve Esra Erol'a bir nevi rakip olacak.Esra Erol
Buse Varol'un geçtiğimiz gün 4,5 haftalık hamile olduğunu ve bebeklerinin ilk kalp atışlarını bayramdan sonra duyacakları ortaya çıkmıştı.
Kaynak: haberinburada
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