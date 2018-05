BURUN ESTETİĞİ MİLİMETRELERİN CERRAHİSİDİR



Doç. Dr. Eren Taştan kimdir?



Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi mezunudur. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde KBB ihtisası sonrasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doçentliğini almıştır. Fonksiyonel ve estetik burun cerrahisi konusunda üç yeni cerrahi tekniği dünya literatürüne kazandırmıştır. Amerikan Yüz Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Akademisi, Avrupa Yüz Plastik Cerrahisi Derneği ve Uluslararası Yüz Plastik Cerrahisi Derneği Dünya Kongresi gibi uluslararası ve ulusal birçok toplantıya davet edilerek revizyon burun estetiği ameliyatlarının çözümünde yeni bir buluş olan “Oblique Split Method” tekniğini ders olarak anlatmaktadır. Kişisel tekniğini ve yenilikleri de yılda bir düzenlediği Rhinoankara: Rinoplasti Felsefesi ve Canlı Cerrrahi Kursu ile meslektaşlarıyla paylaşmaktadır.



Doğada karşılığı olan güzeldir



Burun estetiği, dünyada en sık yapılan estetik operasyonlardan birisidir. Burun estetiğinde doğuştan güzel olan burunlardaki sağlıklı ve güzel burun anatomisi referans alınır. Doğada karşılığı olan, yüz hatlarıyla uyum içinde ve sağlıklı nefes alan burun güzeldir.



En iyi sonuç ilk ameliyatta elde edilir



Hastalarımın yarısından çoğunu daha önce birkaç kez başarısız burun estetiği operasyonu geçirmiş kişiler oluşturuyor. Bu hastalarda nefes almakta zorlanan, daraltılmış, simetrisi bozulmuş, düşmüş, çökmüş, düzensiz hatlarla yüze uyumu bozulmuş burunlarla karşılaşıyorum. Başarısız burun ameliyatlarında hastayı ve cerrahı aynı derecede sorumlu görüyorum. Cerrah becerilerinin ve sınırlarının farkında olmalı (buna rağmen tabii ki komplikasyon olabilir), hastalar da doğru hekimi bulmak için yeterli çabayı göstermeliler. En iyi sonuç ilk ameliyatta daha rahat elde edileceğinden hastaların da cerrahını iyi araştırması çok önemlidir. Bu araştırma sürecinde sosyal medya hem en kolay hem de en yanıltıcı olan yoldur. Doğru cerrahı bulmak için en güvenli yol tanıdığınız herhangi bir branş veya görevdeki sağlık çalışanlarına danışmaktır, çünkü sağlık çalışanları birbirlerini bilir.



Burun estetiğinde en gelişmiş alet cerrahın elidir



Burun estetiğinde maalesef en gelişmiş, en teknolojik, en sihirli teknik yoktur ve kullanılan her tekniğin kendine has avantaj ve dezavantajları vardır. Aslında bu işteki en gelişmiş alet beynin uzantısı gibi çalışan elimizdir ve en kıymetli dokunuşlar el ile yapılır. Tecrübeli ellere sahip bir cerrah zaten sizin için en doğru olan tekniği ve cihazı seçerek bunun son ameliyatınız olması için gereken her şeyi yapacaktır. Örneğin dokulara daha nazik davranarak ince aletlerle buruna şekil verilmesi, şişlik morlukların minimuma indirilmesi, ameliyat sonrası dönemde burundan rahat nefes almak için gerekli detaylara dikkat edilmesi gibi birçok konuya özen gösterecektir. Bütün bu işlemlerin ve teknik detayların anlaşılır bir şekilde sadeleştirilerek hastanın bilgilenmesini sağlamak hekimin görevidir.



Bir işte ustalaşmanın yolu kendini o işe adamaktan geçer



Seçiminizi yaparken dikkat edilecek diğer önemli nokta cerrahınızın kulak burun boğaz veya plastik cerrahi uzmanı olması değildir, önemli olan özellikle burun cerrahisine odaklanmış olmasıdır, çünkü bir işte ustalaşmanın yolu kendini o işe adamaktan geçer. Cerrahınızla görüşürken burun cerrahisindeki tecrübesini, alanında dünya literatürüne yaptığı katkıları, verdiği eğitimleri, geliştirdiği tekniklerin dünyada kullanılıp kullanılmadığını sorgulayın, işini iyi yapan cerrah sizin sorularınızı cevaplamaktan memnun olacaktır.



Burun parmak izi gibidir; kişiye özgüdür ve yüzün karakterini ifade eder



Burun milimetrelerin cerrahisidir ve en iyi sonuç ile sıradan bir sonuç arasında sadece milimetrik farklar vardır. Konsültasyonda daha önce ameliyat edilen farklı hasta yüzlerindeki detayları inceleyerek karşılıklı güzellik anlayışınızı tartışmak çok kıymetlidir, çünkü burun parmak izi gibidir; kişiye özgüdür ve yüzün karakterini ifade eder.



Başarılı sonucun anahtarı hasta ve doktor arasındaki karşılıklı güvendir



Konsültasyonda yeterince bilgilendirilmeniz ve ilk görüşmede güven oluştuğunu hissetmeniz doğru karar vermeniz açısından çok kıymetlidir. Bu aşamada hemen karar vermek yerine başka cerrahlarla da görüşmenizi öneririm, böylece tam bir güven hissi duyduğunuz cerrahı seçme şansınız olacaktır. Doğru kararlar vererek yapılan burun ameliyatının sonucu da başarılı olur ve olumlu psikolojik etki yaparak daha mutlu olmanıza katkıda bulunur.







Doç. Dr. Eren Taştan