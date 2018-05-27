Bursa'da sağanak yağış sele neden oldu. Göle dönene İstanbul yolunda trafik yer yer durma noktasına geldi.

Bursa'da son bir haftadır rekor düzeye ulaşan sağanak yağışlar bugün de etkisini devam ettirdi. Şehrin daha çok dağlık ve yüksek kesimlerine metrekareye rekor sayılabilecek ölçüde yağış düşünce, bir çok bölgede sel ve taşkın olayları yaşanıyor.

İSTANBUL YOLU GÖLE DÖNDÜ

Bursa - İstanbul Karayolu üzerinde Gemlik ve Orhangazi ilçeleri arasındaki Umurbey mevkinde de dağlık alandan akan sel suları karayolunu kapladı. Toprak nedeniyle rögarlar tıkanınca, karayolu göle döndü.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDA ALINDI

Sel sularıyla kaplanan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Durma noktasına gelen trafik nedeniyle kuyruklar oluştu. O sırada bazı vatandaşlar üst geçit üzerine çıkıp o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kaynak: haberinburada