BURSASPOR'UN YENİ SPORTİF DİREKTÖRÜ CENK ERGÜN
Galatasaray'da sportif direktörlük görevinden ayrılan Cenk Ergün, Bursaspor'la el sıkıştı.
Bursaspor'da dün yeniden başkan seçilen Ali Ay, sportif direktörlük görevine Cenk Ergün'ün getirildiğini açıkladı.
Cenk Ergün, geçen sezon Galatasaray'da sportif direktörlük yapmış, birçok yıldız oyuncunun transferinde önemli rol oynamıştı. Ergün, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca biliyor.
Kaynak: haberinburada
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