BURSASPOR'DA SAMET AYBABA DÖNEMİ BAŞLIYOR
Bursaspor'da Ali Ay'ın başkan seçilmesiyle birlikte futbol takımının yönetimi de belli oldu. Teknik direktörlüğe Samet Aybaba getirildi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktörlüğe Samet Aybaba'yı getirdi. Yapılan seçim sonrası yeniden başkanlığa gelen Ali Ay da yaptığı açıklamada Samet Aybaba ile anlaştıklarını duyurdu.
GEÇTİĞİMİZ SEZON SİVASSPOR'U ÇALIŞTIRMIŞTI
Samet Aybaba geçtiğimiz yıl Süper Lige yükselen Sivasspor'u çalıştırmış ve kırmızı beyazlı ekip ligi 7. sırada tamamlamıştı. Aybaba'nın Bursaspor'a Sivas'taki ekibiyle beraber gideceği öğrenildi.
Bursaspor'da ayrıca Ali Ay'ın başkan seçilmesi ile birlikte Ilgaz Çınar da futbol yapılanması içerisinde görev alacak.
Kaynak: haberinburada
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