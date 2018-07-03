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Bursaspor'da Futbolcular Takımdan Adeta Kaçıyor
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Bursaspor'da futbolcular takımdan adeta kaçıyor

BURSASPOR'DA FUTBOLCULAR TAKIMDAN ADETA KAÇIYOR

Ekonomik açıdan sıkıntılı günler yaşayan Bursaspor'da Titi, Fluminense ile anlaştı, FIFA'ya giden Stancu Alanya yolcusu, orta saha oyuncusu Bostock ise Toulouse'a transfer oluyor.

Tarih : 03 Temmuz 2018, 14:10
Puan Ver : Bursaspor'da Futbolcular Takımdan Adeta Kaçıyor(9/10)5

İki sezondur yaşadığı sıkıntılarla ligde zor günler yaşan Bursaspor'u yeni sezonda daha zorlu bir süreç bekliyor. Yeşil-Beyazlılar'da taraftarlar dört gözle transfer haberi beklerken takımın yıldızları tek tek elden kaçıyor. Forvet Stancu, 23 Haziran'da alacaklarını alamadığı gerekçesiyle kulübü FIFA'ya vermişti. Bonservisini eline almak için 23 Temmuz'u bekleyen Stancu'nun Alanyaspor'la anlaştığı iddia ediliyor.

TITI SÖZLEŞMESİNİ FESHEDİYOR

Alacaklarını gerekçe gösterip kampa katılmayan stoper Titi'nin ülkesinin takımı Fluminense ile her konuda anlaştığı öğrenildi. Adı Göztepe ile ciddi şekilde anılan Brezilyalı savunmacının, "İzmir ekibiyle kesinlikle görüşmedim" dediği ifade edilirken bugün Bursa yönetimiyle alacaklarına karşılık kontratını feshedeceği bildirildi.

BOSTOCK FRANSA'YA GİTTİ

İki oyuncunun bedava takımdan ayrılması beklenirken tek teselli orta saha oyuncusu John Bostock'tan geldi. Geçen sezonun devre arasında kadroya katılan başarılı oyuncunun 800 bin Euro bedelle Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse'a satıldığı kaydedildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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