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Bursaspor, Fenerbahçe maçı öncesi kapılarını dış dünyaya kapattı

BURSASPOR, FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ KAPILARINI DIŞ DÜNYAYA KAPATTI

Bursaspor'da oyuncuların antrenmana çıkmamasıyla patlak veren krizde Cuma günü yapılacak idman da kondisyon salonuna alınırken, kapılar basına kapatıldı.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 19:20
Puan Ver : Bursaspor, Fenerbahçe Maçı Öncesi Kapılarını Dış Dünyaya Kapattı(5/10)1

Bursaspor'da oyuncuların antrenmana çıkmamasıyla patlak veren krizde yarınki idman da kondisyon salonuna alınırken, kapılar basına kapatıldı. Ayrıca Mustafa Er'in basın toplantısı da iptal edildi.

MUSTAFA ER'İN BASIN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ

Spor Toto Süper Ligin 32'nci haftasında 6 Mayıs Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bursaspor'un sabah idmanına oyuncular, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle çıkmama kararı almıştı. Oyuncular kondisyon salonunda çalışmalarına devam ederken, kulüp tarafından yarın da sahada gerçekleşmesi beklenen antrenmanın kondisyon salonuna alındığı ve basına kapalı olduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca yine yarın sabah saatlerinde yapılması planlanan teknik direktör Mustafa Er'in haftalık basın toplantısı da iptal edildi.

Yeşil beyazlı kulüpten ise henüz oyuncuların sabahki idmana çıkmamasıyla ilgili olarak resmi internet sitesinden bir açıklama gelmedi. - Bursa

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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