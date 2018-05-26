BURSA'DA SEL TAHRİBATI, GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Bursa'da, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışla birlikte meydana gelen heyelan ve selin maddi hasarı sabah saatlerinde ortaya çıktı. Çok sayıda ev ve araçta maddi hasar oluştu.
Bursa'da, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanakla birlikte meydana gelen heyelan ve selin hasarı, sabah ortaya çıktı. Sel nedeniyle çok sayıda evi su bastı, çok sayıda araçta maddi hasar oluştu. Heyelanda 5 araç toprak altında kalırken, sabah saatlerinde kontrollü olarak açılan Bursa- Orhaneli karayolu güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı. Yetkililer, sel ve heyelanın neden olduğu hasarın tespiti için çalışma başlattı.
VATANDAŞLAR ARAÇLARDA MAHSUR KALDI
Bursa'da dün saat 17.00 sıralarında başlayan, zaman zaman doluya dönüşen sağanak, hayatı felç etti. Uludağ'ın eteklerinden gelen yağmur suları sele neden oldu. Sağanak nedeniyle Bursa- Orhaneli karayolunun 5 ayrı noktasında heyelan meydana geldi. Karayolu trafiğe kapanırken, biri kamyon 5 araç, kaya ve toprak yığınları altında kaldı, onlarca araçta da hasar oluştu. Ölen ya da yaralanan olmazken, vatandaşlar, araçlarda mahsur kaldı.
YOL, GÜVENLİK GEREKÇESİYLE ULAŞIMA KAPATILDI
Devlet Su İşleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve BUSKİ'ye ait yaklaşık 50 iş makinesi, kapanan yolu açmak için çalışma başlattı. Sabaha kadar süren çalışmalarla yol kısmen ulaşıma açıldı. Ancak Bursa-Orhaneli karayolu, yeni bir heyelan tehlikesine karşı ulaşıma kapatıldı. Jandarma ve trafik ekipleri, sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.
TARIM ARAZİLERİ SU ALTINDA KALDI
Heyelan altında kalan 5 aracın çıkarılması ve yolun trafiğe açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Sağanak ve dolu nedeniyle bölgedeki meyve ve sebze bahçeleri de zarar gördü. Ekili birçok tarım arazisi, su altında kaldı.
PARA VE ZİYNET EŞYALARI GİTTİ
Selde, Bursa-Orhaneli karayolu üzerindeki merkez Nilüfer ilçesine bağlı Doğancı köyünde çok sayıda evi su bastı, iki evin duvarı çöktü. Selde evi kullanılmaz hale gelen Hasan Yıldız (67) ağlayarak, "Perişan oldum. Evim kullanılamaz hale geldi. Biriktirdiğim 3 bin TL'ye yakın para ve bir miktar ziynet eşyaları da sel suları ile gitti. Ne yapacağımızı, nerede kalacağımızı bu işin altından nasıl çıkacağımızı bilmiyorum" dedi.
METREKAREYE 50 KİLOGRAM YAĞMUR DÜŞTÜ
DSİ Bursa Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Uludağ'da metrekareye en az 50 kilogram yağmur düştüğünü, sağanak sırasında Bursa- Orhaneli karayolunun 5 ayrı noktasında heyelan meydana geldiğini açıkladı. Açıklamada, "Saat 02.00 itibari ile mahsur kalanlar kurtarıldı. Yol kısmen açıldı. Yaşanabilecek tehlike nedeniyle karayolu kapatıldı. Sevindirici olan can kaybının olmaması" denildi.
Yetkililer, sel ve heyelan felaketinin ardından bölgede hasar tespiti için çalışma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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