BURSA'DA AK PARTİLİ MECLİS ÜYESİNİN ARACI KURŞUNLANDI
Bursa'da AK Parti Gemlik Belediye Meclis Üyesi Fehmi Kulaber'e ait araç kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.
Bursa Gemlik'te seyir halinde olan AK Parti Gemlik Belediye Meclis Üyesi Fehmi Kulaber'in aracı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.
ARAÇTA MERMİ İZLERİ OLUŞTU
Terminal Köprüsü civarında araç iki el isabet aldı. Olayı fark eden Kulaber, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.
KULABER, HERHANGİ BİR DÜŞMANI OLMADIĞINI SÖYLEDİ
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınarak olay yerine tespit için götürülen Kulaber herhangi bir düşmanının olmadığını beyan etti. Olayın kaza kurşunu olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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