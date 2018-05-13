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Bursa evinde Fırtına'ya kapıldı

BURSA EVİNDE FIRTINA'YA KAPILDI

Spor Toto Süper Ligde Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'u 3-1 mağlup etti.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 18:30
Puan Ver : Bursa Evinde Fırtına'ya Kapıldı(9/10)5

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor deplasmanda Bursaspor'u 3-1 mağlup etti.

MAÇ GOLLERLE BAŞLADI

Karşılaşmaya etkili başlayan Trabzonspor 7. dakikada Dame N'Doye'un golüyle 1-0 öne geçerken bordo mavililer ilk yarıda golden sonra iki kez direğe takıldı. Önce 10. dakikada Yusuf Yazıcı'nın şutunda top direkten geri döndü ardından da 16. dakikada Olcay Şahan'ın ceza sahasının dışından şutu direkten döndü. Dakikalar 20'yi gösterdiğinde sahneye Yusuf Yazıcı çıktı. Kaleci Harun Tekin'i geçen Yusuf Yazıcı ve topu filelerle buluştururken farkı da 2'ye çıkardı. İlk yarının son dakikalarında Olcay Şahan, Abdülkadir'in pasında topla birlikte ceza sahasına girdi ve düzgün bir vuruşla skoru 3-0 yaptı.

SOW SKORU 3-1'E GETİRDİ

İlk yarıda skoru Moussa Sow belirledi. Yusuf Erdoğan'ın kullandığı duran topta Sow ceza sahasında kafasıyla topu kaleye gönderdi ve skoru 3-1 yaptı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Bursaspor oyunda dengeyi sağladı. Batalla ve Yusuf Erdoğan ile rakip kalede etkili olan ev sahibi ekip gol fırsatları yakalamasına karşın skoru değiştiremedi.

DAME N'DOYE PENALTI KAÇIRDI

İkinci 45 dakikalık dilimde gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılırken Dame N'Doye'un 88. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda Harun Tekin gole izin vermedi.

Bu sonuçla konuk ekip 52 puanla 5. sıradaki yerini korudu. Bursaspor ise 39 puanla 11. sırada kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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