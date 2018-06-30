Yüzbinlerce öğrencinin üniversite hayalini gerçekleştirebilmek için girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) çeşitli sebeplerle alınmayan öğrenciler büyük üzüntü yaşadı.

MARATON İKİ GÜN SÜRECEK

Yüzbinlerce öğrencinin üniversite hayali için girdiği YKS maratonu başladı. 2 gün sürecek olan maratonun ilk gününde Samsun'da sınava girecek olan üniversite adayları, sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine geldi. Aileleriyle birlikte sınava girecekleri okullara gelen adaylar, yapılan kontrolün ardından sınav merkezlerine girerken, aileler de dışarıda beklemeye başladı.

KİMLİK YERİNE EHLİYETLE GELİNCE SINAVA ALINMADILAR

Birçok öğrenci nüfus kimliği yerine ehliyetle sınava gelince sınava alınmadı. Kimliğini saat 10.00'dan önce almaya başarabilenler sınava girdi. Saat 10.00'dan sonra sınava gelen öğrenciler de sınava alınmadı. 1 yıllık çalışmaları birkaç dakikada geç kalmaları yüzünden boşa giden öğrenciler, büyük üzüntü yaşadı. Sınavdan önce kaza geçiren ve yüzünde protez bulunan bir öğrenci ise yüzünde sargı olduğu için sınava giremedi.

YÜZÜNDEKİ SARGI YÜZÜNDEN SINAVA GİREMEDİ

Yüzündeki sargıyı çıkaramadığı için ÖSYM yetkilileri tarafından sınava alınmayan 21 yaşındaki Muhammet Öztürk, "Birkaç gün önce kaza geçirdim. Görevli arkadaşların bana yardımcı olması lazım. Bu sınava 2-3 sene hazırlanan insanlar var. Geçirdiğim kaza sonucu ameliyat oldu. Burnumdaki protezi çıkartamıyorum. Bandajlı bir şekilde sabit 1 hafta kalması lazım. Görevliler, yardımcı olması gerekirken, 'alamıyoruz' diyorlar. Sabah da ehliyetle geldiğim için sınava almadılar. Sonra gittim kimliğimi alıp geldim bu sefer de bandajlı olduğum için sınava almadılar. Böyle bir mağduriyet yaşadım. Bunun çözülmesini istiyorum" dedi.

DAKİKALARLA GEÇ KALDILAR

Birçok öğrenci kimlik yerine ehliyetle sınava geldiği için yetkililer tarafından sınava alınmadı. Bazı öğrenciler ise sınava son giriş saati olan 10.00'dan geç geldikleri için sınava alınmadı. Kapıda görevlilere dil döken öğrenciler tüm ısrarlarına rağmen sınava alınmadılar. Sınava geç kalan bir öğrenci, "Sınava 5 dakika geç kaldığım için beni almadılar. 1 senedir bu sınava hazırlanıyordum. 5 dakika yüzünden 1 senelik çalışmam boşa gitti. Görevliler, 'kapılar kapandı, almazlar' dediler. Neyse yazık oldu" diye konuştu.

Öğrenciler sınavda ter dökerken, yakınları da okul bahçelerinde heyecanlı bir şekilde bekliyorlar.

Kaynak: haberinburada