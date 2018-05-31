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Burhan Kuzu'dan Nagehan Alçı'ya Övgü Dolu Sözler: Muharrem İnce'yi Terlettin
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Burhan Kuzu'dan Nagehan Alçı'ya Övgü Dolu Sözler: Muharrem İnce'yi Terlettin

BURHAN KUZU'DAN NAGEHAN ALÇI'YA ÖVGÜ DOLU SÖZLER: MUHARREM İNCE'Yİ TERLETTİN

AK Parti'li Kuzu, gazeteci Nagehan Alçı'nın programda Muharrem İnce'yi köşeye sıkıştırdığını söyleyerek, "Bravo Nagehan Alçı! Sorularınla Muharrem İnce'yi gerçekten terlettin." dedi.

Tarih : 31 Mayıs 2018, 19:20
Puan Ver : Burhan Kuzu'dan Nagehan Alçı'ya Övgü Dolu Sözler: Muharrem İnce'yi Terlettin(5/10)1

Gazeteci Nagehan Alçı'nın, Habertürk canlı yayınında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 'ye sorduğu Sivas Madımak Katliamı'na ilişkin soru ve İnce'nin soruya verdiği cevap sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

"KARAMOLLAOĞLU İLE İTTİFAKTA OLMAKTAN RAHATSIZ DEĞİL MİSİNİZ"

Nagehan Alçı, İnce'ye "Sivas katliamına katliam demeyen Karamollaoğlu ile aynı ittikafta olmaktan rahatsız değil misiniz?" sorusunu yöneltti. İnce, Alçı'nın sorusuna "Bir şartla bu soruya yanıt veririm. Bu soruyu Erdoğan'a da sorabilir misin? Ben hiç Karamollaoğlu ile aynı partide siyaset yapmadım ama Erdoğan yaptı. Ben hep CHP'de siyaset yaptım." ifadeleriyle yanıt verdi.

"BRAVO NAGEHAN, SORULARINDA MUHARREM İNCE'Yİ TERLETTİN"

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu ise kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Nagehan Alçı'nın Muharrem İnce 'yi terlettiğini öne sürdü. Kuzu tweetinde, "Bravo Nagehan Alçı! Sorularınla Muharrem İnce'yi gerçekten terlettin. Hele şu Madımak Vahşeti sorusu yok mu! Muharrem Beyi bitirdi. Adeta perişan etti. Tüm Türkiye o anı konuşuyor. Ah siyaset ah sen ne menem bir şeymişin! Kimleri yamultuyorsun ah ah" ifadelerini kullandı. Kuzu'nun tweeti sosyal medyada alay konusu oldu.

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Kaynak: haberinburada



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