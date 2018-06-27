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Burhan Kuzu, Kılıçdaroğlu'na Yüklendi, İnce'yi Savundu!

BURHAN KUZU, KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENDİ, İNCE'Yİ SAVUNDU!

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Burhan Kuzu, son gönderisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi, İnceyi övdü.

Tarih : 27 Haziran 2018, 12:00
Puan Ver : Burhan Kuzu, Kılıçdaroğlu'na Yüklendi, İnce'yi Savundu!(8/10)4

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Burhan Kuzu, son gönderisinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Muharrem İnce'nin aldığı oy oranı için "41 yıl sonra gelen başarı" ifadesini kullanan Kuzu, ortada vahim bir tablo olduğunu dile getirdi.

"CHP'Yİ İKİYE KATLADIK!"

Kemal Kılıçdaroğlu'nu "pişkinlik" ile itham eden Kuzu, Muharrem İnce'nin aldığı oy oranını da başarı olarak niteledi.

"Kılıçdaroğlu'nu dinledim ama değişen bir şey yok.Adam gerçekten son derece pişkin..Ortadada CHP için vahim bir tablo var,hâlâ Muharrem İnce'nin 41 Yıl sonra yakaladığı başarıyı küçümsüyor.Bir de kaybeden Ak Parti oldu demez mi! Oysa biz CHP'yi 2'ye katlamışız.Hesap Adamına bakın!"

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Kaynak: haberinburada



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