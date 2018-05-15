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Burcu Esmersoy Nikah Sonrası Soyadını Suyabatmaz Olarak Güncelledi
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Burcu Esmersoy Nikah Sonrası Soyadını Suyabatmaz Olarak Güncelledi

BURCU ESMERSOY NİKAH SONRASI SOYADINI SUYABATMAZ OLARAK GÜNCELLEDİ

Dün Berk Suyabatmaz ile dünyaevine giren Burcu Esmersoy, Instagram'daki adını Burcu Esmersoy Suyabatmaz olarak güncelledi.

Tarih : 15 Mayıs 2018, 10:30
Puan Ver : Burcu Esmersoy Nikah Sonrası Soyadını Suyabatmaz Olarak Güncelledi(8/10)4

Düğün hazırlıkları için uzun zamandır Amerika'da olan Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz, New York Türk Başkonsolosluğu'nda nikah masasına oturdu.

ŞEYMA SUBAŞI YALNIZ BIRAKMADI

Nikah törenine Türkiye'den Berk Suyabatmaz'ın ailesi, Burcu Esmersoy'un ise kız kardeşi Müge ve aralarında Şeyma Subaşı'nın da olduğu yakın arkadaşları katıldı.

BALAYI İÇİN MONTE CARLO'YA GİDECEK

Sade bir törenle dünyaevine giren mutlu çift balayına Monte Carlo'ya gidecek.

SOYADINI GÜNCELLEDİ

Esmersoy, nikahın ardından soyadını güncelledi. Sunucu Instagram hesabındaki adını Burcu Esmersoy Suyubatmaz olarak değiştirdi.

HER ANINI INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Güzel sunucu nikaha hazırlanma sürecinde başlayarak gün boyunca her nikahına ait her detayı Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.

GELİNLİĞİ ÇOK BEĞENİLDİ

Esmersoy, gelinliğini Davet Çok Elbisem Yok'un bridal koleksiyonundan tercih etti. Sunucunun gelinliği ise sevenleri tarafından çok beğenildi.

İşte yeni gelin Burcu Esmersoy'un paylaşımları...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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