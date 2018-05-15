Düğün hazırlıkları için uzun zamandır Amerika'da olan Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz, New York Türk Başkonsolosluğu'nda nikah masasına oturdu.

AİLE İÇERİSİNDE SADE BİR NİKAH YAPILDI

Nikah törenine Türkiye'den Berk Suyabatmaz'ın ailesi, Burcu Esmersoy'un ise kız kardeşi Müge ve yakın arkadaşları katıldı.

MUTLU ÇİFT BALAYI İÇİN MONTE CARLO'YA GİDECEK

Törenden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Sade bir törenle dünyaevine giren mutlu çift balayına Monte Carlo'ya gidecek.

Burcu Esmersoy Instagram'dan bu yazıyı paylaştı:

Tanıştığımız yerde evlenmek nasipmiş.. Bizim mutluluğumuzu paylaşan ve kendi mutluluğu gibi yaşayan herkese çok teşekkürler.. Darısı başınıza... Sevgiler herkese mutkuluklar ve tekrar teşekkürler... Bu arada bize bu konuda yardımcı olan Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu'na cok teşekkür ederiz.

Kaynak: haberinburada