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Burak Yılmaz'ın takımı belli oluyor! Temaslar hızlandı

BURAK YILMAZ'IN TAKIMI BELLİ OLUYOR! TEMASLAR HIZLANDI

Beşiktaş, Burak Yılmaz için temaslarını yoğunlaştırdı. Siyah beyazlı yönetim 32 yaşındaki golcü oyuncunun bonservisini almak için Trabzonspor ile görüşmelere devam ediyor.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 00:20
Puan Ver : Burak Yılmaz'ın Takımı Belli Oluyor! Temaslar Hızlandı(5/10)1

Beşiktaş, Burak Yılmaz transferini tamamlamak için somut adımları atmaya başladı.

32 yaşındaki futbolcu konusunda Trabzonspor ile temasa geçen yönetim kurulu, bonservis bedelinde anlaşma sağlamaya çalışıyor. Kulüplerin uzlaşması halinde Burak'a teklif sunacak olan siyah beyazlılar, tecrübeli futbolcuya 3 yıllık sözleşme önerecek.

ANLAŞMA TAMAMLANIRSA İMZALAR KISA SÜREDE ATILACAK

Beşiktaş'ta oynayama olumlu bakan milli futbolcu, Trabzonspor'dan gelecek haberi bekliyor. Bordo mavili ekibin siyah beyazlılar ile anlaşması halinde imzalar kısa süre içinde atılacak.

Transferin gerçekleşmesi durumunda 2006-2008 yılları arası bir buçuk sezon Beşiktaş'ta forması giyen Burak, 10 yıl sonra yeniden siyah beyazlı takıma dönmüş olacak.

Geçen sezon Trabzonspor ile 25 maçta çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 23 gol attı, 3 asist yaptı.

Kariyerinin en verimli sezonunu 2010-2011 sezonunda Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Trabzonspor'da geçiren Burak, o sezon 43 maçta fileleri 35 kez havalandırmıştı.(Ntv Spor)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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