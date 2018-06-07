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Burak Yılmaz'dan flaş transfer kararı

BURAK YILMAZ'DAN FLAŞ TRANSFER KARARI

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz kariyerine bordo-mavili ekipte devam etme kararı aldı.

Tarih : 07 Haziran 2018, 23:40
Puan Ver : Burak Yılmaz'dan Flaş Transfer Kararı(7/10)3

Sezon bitmeden hakkında transfer iddiaları ortaya atılan Burak Yılmaz kariyerine Trabzonspor'da devam edecek. Adı hem Beşiktaş hem Başakşehir ile anılan 32 yaşındaki yıldız golcü gelecek sezon da bordo mavili formayı giyecek.

Burak için gitmeye çok gönüllü olmadığı Başakşehir defterinin tamamen kapandığı öğrenilirken, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında yaşanan bonservis pazarlığında anlaşma sağlanamadığı belirtildi. Siyah beyazlıların Burak'ın bonservisi için maksimum 3 milyon Euro'ya çıktığı belirtilirken, Karadeniz ekibinin 5 milyon Euro'dan aşağı düşmediği ifade edildi.

"ALDIĞI ÜCRETTE İNDİRİM YAPMAYA SOĞUK BAKMADI"

Kulübün ücretinde indirim talep ettiği Burak Yılmaz'ın bu teklifi büyük oranda kabul ettiği ve kontratının bitiş tarihi olan 2020'ye kadar Trabzonspor'da forma giymeye devam edeceğini yönetime ilettiği bildirildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu da "Burak Yılmaz ile birkaç kez bir araya geldik. Bizim kendisinden tek bir talebimiz oldu; o da aldığı ücrette indirime gitmesi. Çok soğuk bakmadı" sözleriyle görüşmeleri doğruladı.

Lig bitmeden Almanya'da fıtık ameliyatı olan Burak Yılmaz'ın yeni teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 1 Temmuz'da başlayacak 2018-2019 sezonu çalışmalarına katılacağı kaydedildi. Bu sezon Karadeniz ekibinde 25 lig maçında 23 gol atan milli forvet 4 de asist yapmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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