Geçtiğimiz aylarda ağır grip şikayetiyle hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy, hakkında "Diva aslında Hepatit B" diyen şarkıcı Eylül Metin hakkında suç duyurusunda bulundu.

Geçtiğimiz Mart ayında rahatsızlanan Bülent Ersoy, ağır grip teşhisiyle İstanbul Cerrahi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Ersoy'un avukatı Serkan Toper tarafından Anadolu Cumhuriyet Savcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na verilen şikayet dilekçesinde şöyle denildi: "Bülent Ersoy'un, şüphelinin iddialarının aksine Hepatit B hastası olmadığı açıktır. Basın yoluyla kişinin özel hayatının ihlali suçu oluşmuştur. Eylül Metin'in, eylemine uyan sevk maddeleri uyarınca cezalandırılması amacıyla hakkında kamu davası açılmasını talep ederiz."

Ersoy'un şikayeti üzerine olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: haberinburada