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Bugünkü Erdoğan-Bahçeli Zirvesine Bir İsim Daha Katılacak
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BUGÜNKÜ ERDOĞAN-BAHÇELİ ZİRVESİNE BİR İSİM DAHA KATILACAK


Bugünkü Erdoğan-Bahçeli zirvesine bir isim daha katılacak
Tarih : 27 Haziran 2018, 13:50
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Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bugün gerçekleşecek Erdoğan-Bahçeli görüşmesine değinen Yıldırım, "Ben de olacağım, önümüzdeki süreci değerlendireceğiz" dedi.

SAAT 16.00'DA BİR ARAYA GELECEKLER

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , bugün saat 16:00'da MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek. Erdoğan, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edecek.

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Kaynak: haberinburada



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