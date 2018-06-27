BUGÜNKÜ ERDOĞAN-BAHÇELİ ZİRVESİNE BİR İSİM DAHA KATILACAK
Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bugün gerçekleşecek Erdoğan-Bahçeli görüşmesine değinen Yıldırım, "Ben de olacağım, önümüzdeki süreci değerlendireceğiz" dedi.
SAAT 16.00'DA BİR ARAYA GELECEKLER
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , bugün saat 16:00'da MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek. Erdoğan, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edecek.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Chp'den 24 Haziran İtirafı: Sistemimiz Çöktü!
- Otobüse Çarpan Otomobil, Durakta Bekleyen Yolcuların Arasına Daldı: 1'i Ağır 2 Yaralı
- Tsk: Irak'ın Kuzeyine Hava Operasyonunda Hedefler İmha Edildi
- Kazan Kaldıran Yardımcısını Görevden Almasına Ak Parti'den İlk Yorum
- Son Dakika! Kahramanmaraş'tan Acı Haber: 2 Şehidimiz Var
EKONOMİ HABERLERİ
- Eski Başbakanının Evinden Çıkanları Hesaplamak 5 Hafta Sürdü
- İbb'den Engelli Ve Yaşlıları Sevindirecek Proje: Yokuşlara Yürüyen Merdiven Yapılacak
- Ülkede Karbondioksit Bitince Birayı Karneye Bağladılar!
- Türkiye'den Abd'ye Misilleme! Bazı Ürünlere Ek Vergi Getirildi
- Kuyumcular Uyardı! Yeni Evlilerin Kabusu Oldu
SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş, Osmanlısporlu Serdar Gürler'i Gündemine Aldı
- Serena Williams, Wimbledon'da Seribaşı Olacak
- Galatasaraylı Latovlevici, Steaua Bükreş'e Transfer Oluyor
- İzinsiz Antrenmana Çıkmayan Sosa, Son Fotoğrafıyla Çıldırttı
- Ali Koç'un Maaşınızda İndirim Yapın Çağrısına Bir Tek Volkan Demirel Karşılık Verdi
DÜNYA HABERLERİ
- Kask Takan Hırsızlar, 3 Yaşındaki Çocuğu Annesinin Elinden Alıp Kaçırmaya Çalıştı
- Şüphelendiği Sevgilisinin Telefonuna Takip Cihazı Yükleyince Yolu Kuzeninin Evine Çıktı
- Meksika'da Seçimler Öncesinde Korkunç Tablo: 100'den Fazla Siyasetçi Öldürüldü
- Türkiye'deki Seçimler Rus Basınında Büyük Yankı Uyandırdı
- Salon Çalışanı, Düğünden Kaçırıp Tecavüz Ettiği Küçük Kızın Başını Taşla Ezerek Öldürdü
Bu Haberle İlgili Yorumlar