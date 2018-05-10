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Bu kez parkurda yarışmacılar değil, Acun ve Şeyma vardı

BU KEZ PARKURDA YARIŞMACILAR DEĞİL, ACUN VE ŞEYMA VARDI

Şeyma Subaşı, eşi Acun Ilıcalı ile Survivor'da klasik haline gelen seramik kırma oyununu oynadı. Subaşı, yaşadığı eğlenceli anları Instagram hesabından paylaştı.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 11:40
Puan Ver : Bu Kez Parkurda Yarışmacılar Değil, Acun Ve Şeyma Vardı(6/10)2

Şeyma Subaşı Survivor Adası'nda eşi Acun Ilıcalı'la birlikte seramik kırma oyunu oynadı. Eşine yenilen Subaşı, hırsını alamayınca Ilıcalı'ya top fırlattı.

"KENDİNİ GELİŞTİR"

Seramik oyununu kazanan Ilıcalı, kendisine top atan Subaşı'ya dönerek "En büyük benim. Hırsını benden çıkarma kendini geliştirmeye çalış" dedi.

YENİLGİYE DAYANAMADI

Acun Ilıcalı'ya yenilmeyi içine sindiremeyen Subaşı, bu seferde kumda koşu yarışı yapmak istedi. Koşu yarışını kazanan Subaşı eşine inat yaparak üç kere "En büyük benim" diye bağırdı. Ilıcalı ise kumda ayağının kaydığını söyleyerek sonuca itiraz etti.

İşte Şeyma Subaşı'nın oyun esnasında yaptığı paylaşımlar...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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